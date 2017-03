La publicité Intermarché qui nous fait tous craquer !

C'est une publicité et on l'adore quand même ? Les clés de ce succès populaire !

Ce clip de trois minutes a été diffusé il y a deux semaines sur TF1 pendant The Voice et deux jours après il comptabilisait plus de 2,7 millions d'internautes, ce qui est un engouement assez rare pour être signalé dans le monde de la publicité.

D'ailleurs, sur le coup, on ne pense pas à un film publicitaire mais plutôt à un court-métrage. Une bande de potes fait les courses pour remplir le frigo de l'appart où ils cohabitent. Quand la caissière bipe leurs achats, il n'y a que des plats préparés, très loin d'un menu diététique. Cela amuse la jolie caissière. Sauf qu'au même moment, on comprend qu'un des étudiants tombe sous le charme de la caissière en question. Et pour lui plaire, à chaque fois qu'il repasse faire ses courses, il rajoute des fruits et des légumes. On ne vous en dit pas plus, mais c'est bien fait, drôle et attendrissant.

Ce qui rajoute au charme de cette vidéo, c'est également la musique de fond et cette chanson, "L'amour L'amour L'amour" du regretté Mouloudji...

"On a tous une bonne raison de mieux manger". C'est le joli message d'Intermarché et on approuve !