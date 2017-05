L’alfa Roméo 4C Spider, un joujou de luxe !

Elle est belle, séduisante et sort sans capote

Bon, ma deuxième passion : les voitures ! Et celle que j’ai à vous présenter aujourd’hui est une petite merveille ! Il s’agit de l’alfa Roméo 4C spider.

Alfa Roméo est une marque italienne qui a été fondée en 1910 à Milan, elle propose une gamme de voitures assez restreinte mais qui a rencontré le succès chez son public.

En l’occurrence, la 4C spider est la véritable star de la marque. Avec sa coque en carbone, elle vous propose de rouler les cheveux au vent -pour les frileux, on privilégiera la 4C coupé-. Le seul petit désavantage qu’on pourrait mentionner en apparence est le fait que le toit est a installé manuellement. Autrement, les finitions sont excellentes et on retrouve clairement en la 4C Spider cette philosophie du détail que cultive Alfa Roméo. Cependant même si l’habitacle reste très esthétique avec ces sièges en cuir, et ces buses en carbone, la technologie n’est pas vraiment au rendez-vous… Le poste de radio reste en effet assez rudimentaire compte tenu de la qualité de la voiture

Pesant moins d’une tonne, la légèreté constitue un des atouts principaux de la 4C Spider et avec une accélération de 0 à 100 km en 4,5 secondes, la 4C nous montre clairement qu’elle en a sous le capot !

Alors vous avez craqué ?