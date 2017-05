Laura Calu, fou-rires garanti !

T’es tristounet ? Un peu blasé ? Laura va te redonner le smile !

Bon, faut absolument que je vous en parle, parce qu’elle est hilarante.

Laura Calu est une comédienne de 27 ans qui a trouvé son succès sur internet il y a environ 2 ans, avec des vidéos toujours plus drôles les unes que les autres, on ne peut pas s’empêcher d’avoir au moins un fou rire en consultant sa page. Et pas étonnant lorsqu’on sait qu’à 13 ans à peine, elle tournait déjà des vidéos humoristiques avec la caméra de sa sœur.

Entre ses caricatures, ses tutos décalés et ses petites leçons de vies toujours agrémentées de blagounettes, on ne peut que rigoler !

Je vous ai sélectionné l’une de mes préférées mais je vous invite vivement à consulter sa page Facebook Laura Calu ou son Tipeee si tu veux faire le généreux !