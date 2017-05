Liberty rider : l’app que les motards attendaient !

Liberty rider, la startup qui te fait rouler l'esprit tranquille…

Liberty rider est la première application motarde de France. Elle est gratuite et a été conçue pour détecter les accidents à moto afin de prévenir les services de secours le plus rapidement possible. Beaucoup d’accident ont lieu en ras campagne et les secours mettent souvent beaucoup de temps à intervenir. Grâce à cette startup, plus de risques ! Les secours sont avertis rapidement et peuvent secourir les blessés efficacement ! L'application offre également la possibilité à vos proche de suivre vos trajets en temps réel et les informe lorsque vous êtes bien arrivé à destination.

A l’heure d’aujourd’hui, 80 000 riders utilisent déjà l’application ? Pourquoi pas vous ?