Mon potager, jardin pour citadins !

Vous ne seriez pas contre un petit peu de bio fait maison dans votre alimentation ?

Découvrez le site Mon potager, la nouvelle entreprise éco-responsable qu’on adore !

Mon potager offre la possibilité aux citadins habitant dans des villes métropolitaines, d’avoir une alimentation 100% bio selon leur choix. On choisit nos produits sur le site et ces derniers sont cultivés rien que pour nous ! On peut même les voir pousser et suivre de cette façon leur évolution jusqu’à maturation. Une bonne nouvelle pour les fous du bio et les écolos qui pourront s’assurer de manger des produits de qualité ! Une fois prêts, ils sont livrés à domicile et c’est parti : à table !

Alors, séduits ?