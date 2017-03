Ne jamais abandonner

Cette vidéo montre la volonté inouïe de ce petit garçon pour remporter ce jeu de tir à la corde

La règle de ce jeu est simple. Il faut une longue corde et deux équipes. Chacun tire de son côté pour parvenir à faire franchir tous les membres de l'équipe adverse derrière une ligne centrale. Ça demande une belle énergie collective et si les forces sont équilibrées, ça peut devenir très sportif.

La vidéo, centrée sur ce jeune garçon, montre sa pugnacité et sa persévérance. Même à quelques centimètres de la ligne fatale, il continue de lutter (ainsi que ses camarades, forcément, sinon seul il serait emporté). On lit la détermination absolue sur son visage et c'est impressionnant !

On vous laisse regarder la vidéo pour connaitre l'issue de ce combat.