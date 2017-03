Nimuno Loops : une innovation dans le jeu de construction

Deux jeunes designers sud-africains ont imaginé un support souple et repositionnable pour les briques ©LEGO. Cela révolutionne le jeu de construction !

Le jeu de construction pourrait entrer dans une nouvelle dimension avec cette création. En effet deux jeunes designers de Cape Town, en Afrique du Sud, ont eu l’idée de fabriquer un ruban souple sur lequel peut se fixer la célèbre brique ©LEGO. Une idée qui renouvelle le genre !

C’est sur le site américain de financement participatif Indiegogo que l’on peut voir les prototypes de cette invention sous le nom de Nimuno Loops. En un mois, Anine KIRSTEN et Max BASLER, les inventeurs, ont récolté plus d’un million de dollars, ce qui dépasse largement leurs attentes. Ils avaient évalué leur besoin à 8000 dollars pour terminer le travail sur les prototypes, investir dans l’outil de production et développer la logistique. Ils estiment pouvoir livrer leurs premiers produits en juillet 2017.

Depuis leurs débuts, les deux designers se sont intéressés au monde du jouet. Ils ont tout d’abord conçu des modèles de vélo et de trottinette, avant de cibler les applications possibles de la brique ©LEGO.

Le Nimuno Loops a la forme d’un ruban que l’on peut découper pour créer les formes à volonté. Il est doté d’un adhésif repositionnable qui permet de coller des éléments sur des surfaces même verticales, ou sur d’autres jouets. Et comme il est souple, on peut lui faire épouser des contours variés, onduler ou suivre un chemin tortueux. Ses applications sont infinies comme notre imagination ! Un projet sympa, porté avec dynamisme et joie de vivre !