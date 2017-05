Phonotonic, une startup innovante

T’as le rythme dans la peau ? Tu vas faire des folies avec l'application Phonotonic !

Phonotonic permet de transformer nos mouvements en sonorités de sorte à obtenir une musique. Tout le monde peut ainsi s’improviser musicien !

Phonotonic contrôle la musique en fonction de nos gestes et de notre état d’esprit. L’application est connectée avec le produit en Bluetooth et grâce à un capteur portable, analyse et mesure nos mouvements pour ensuite les convertir en musique. Par ailleurs un deuxième capteur peut être ajouté et donner suite à des battles par exemple. Un bon moyen de s’amuser entre amis ou en famille !

Pour plus d’infos, c’est par ici !

phonotonic.net/fr/