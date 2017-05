Prynt, la coque qu'il vous faut !

Prynt c’est quoi ? Une coque ? Une imprimante ? Les deux !

Prynt c’est ta petite imprimante portable ! Cette coque te permet d’imprimer instantanément tes photos depuis ton smartphone en un clic ! Et mieux encore, Prynt peut même donner de la vie à vos images ! Extra non ?

L’idée vient de Clément Perrot et David Zhang, ils ont tous deux fondé Prynt en 2014 à Paris. Avec leur formation d’ingénieur et leur passion pour la photo, ils ont décidé d’en faire un business. Et ça marche ! Aujourd’hui basée à San Francisco, la jeune équipe se compose d’une vingtaine de membres, comme quoi en France aussi on a des bonnes idées ! On a juste un système et un ancrage culturel qui ne permet pas de les développer…

Sur ces belles paroles, je vous laisse jeter un coup d’œil à leur site, il est très réussi !

www.prynt.co Comptez 170€ (120€ quand il y a des promos).