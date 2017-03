Ces deux trublions ont eu une idée de génie. Refaire la célébrissime introduction du dessin animé le Roi Lion, mais avec les moyens du bord !

A voir ! La séance d'ouverture du Roi Lion est devenue culte ! Mais il n'est pas dit que cette reprise n'ait pas son heure de gloire à son tour.

Alex Ramires et Max Bird, les deux comédiens, sont géniaux d'inventivité et de bonne humeur ! Avec 5€ de budget, à défaut de retrouver toutes les émotions du DA de notre enfance, on peut se payer une bonne tranche de rire !

A partager au maximum, parce qu'ils le valent bien.