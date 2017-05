Quand un homme se fait épiler la barbe à la cire...

En gros, ça donne un mélange de fous rires et de cris... Mais ces derniers ne viennent pas des mêmes personnes.

On a bien réfléchi à la rédac. Mais on est presque unanimes. Après les vidéos sur les animaux qui se cassent la binette, ce qui nous fait le plus rire, ce sont les vidéos des hommes qui testent l'épilation à la cire pour la première fois. On les sent braves et sereins. Jusqu'à ce que le supplice commence. Et là, nous, on rigole.

Dans cette vidéo, l'homme aurait pu tenter l'épilation des jambes, du torse, des épaules... Ca pique déjà bien assez. Mais non, il se l'est joué Grand Guerrier et il a attaqué directement la BARBE ! Il a englué de cire l'endroit de son anatomie où les poils ressemblent à des troncs d'arbre !

On clame notre respect (et on continue de rigoler... les nerfs sûrement).

PS : on lui dit qu'avec tout ce qui reste, il va devoir faire un second passage ?