Les tours de ce jeune jeune, réalisés en close-up, sont stupéfiants !

Smoothini est impressionnant d'aisance et de facilité ! Les tours qu'il présente sont des classiques mais parvenir à les réaliser, devant des caméras en plus, avec autant de fluidité et de bagout, c'est la marque des grands magiciens !

Son truc avec le sel puis avec le café, c'est simplement bluffant ! De l'effet Waou de compétition...