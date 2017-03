Tablette de chocolat décorée pour anniversaire surprise

Vous venez d'apprendre que c'est l'anniversaire de votre collègue et vous n'avez rien prévu. Pas de souci, on a la solution !

Votre super collègue a un an de plus et vous n'avez pas pu anticiper l'achat d'un petit cadeau. Pas de panique, il est toujours possible de lui concocter une petite surprise pour le faire sourire et lui dire quand même "je pense à toi". Filez au distributeur, au supermarché ou à la boulangerie la plus proche. Achetez une tablette de chocolat (ou une barre chocolatée, une adaptation reste possible).

Pour le reste du tutoriel, vous n'avez besoin que de papier, de crayon et d'un bout de scotch ! Bref, que du matériel que vous avez sous la main au boulot.

Laissez aller votre esprit artistique, inspirez-vous de notre vidéo ou de ce que vous trouvez sur Internet :). Dans tous les cas, que vous soyez Picasso ou que vous n'ayez pas dépassé le stade bonhomme têtard des cours de dessins, c'est l'intention qui compte. Sûr que votre collègue sera ravi de découvrir cette gourmandise customisée par vos soins !

Et c'est bien l'essentiel...

On attend vos créations avec impatience !