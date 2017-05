Test de l'appareil de massage Naipo

Mal au dos ? Douleur dans la nuque ? Et si vous essayiez l'appareil de massage Niapo ?

Quand on a reçu l'appareil à la rédaction, c'était un peu la fête. Enfin, la fête des éclopés... Tout le monde avait soudainement des douleurs musculaires à soigner... Et c'était à qui parlait de son cou coincé, de son dos endoloris, de ses lombaires enflammées... Bref, bousculade générale pour le tester.

On vous présente cette machine ?

Massage Shiatsu

Cet appareil de massage Naipo reproduit la technique Shiatsu de massage par pression avec les doigts. Les 4 têtes mouvantes ont la particularité de chauffer également, ce qui accélère la détente des muscles travaillés. On pose l'appareil sur la zone douloureuse et on glisse ses mains dans les deux anses. Cela permet d'augmenter la pression du massage et de prendre également une position plus relaxante.

Un design bien pensé

Une fois l'appareil en place, on peut masser différentes parties du corps : épaule, nuque, cou, dos, taille, abdomen et même cuisse. La pression des têtes de massage est réglable et comble de la relaxation, au bout de 20 minutes, l'appareil s'arrête tout seul (au cas où vous vous seriez profondément détendu --> endormi pendant son utilisation).

L'appareil est utilisable un peu partout, même en voiture. Glissez-le dernière votre dos (il y a un adaptateur voiture fourni), il vous massera les reins pendant votre trajet pour aller au boulot. Une bonne façon d'arriver détendu !

Verdict ?

Super efficace. Les adultes qui l'ont essayé adorent. Et les enfants aussi (même si ce n'est pas toujours adapté à leur taille). "A mon tour, à mon tour !" Reste à savoir si se chamailler pour se faire masser le premier accélère la détente... On en doute :) !

Où l'acheter ?

ici : Appareil de massage Naipo pour 49,99€

Si vous êtes intéressés, bonne nouvelle, on a un code promo pour vous : en tapant GEGM92EJ, vous obtiendrez une réduction de 10€ !