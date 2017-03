The kitchen safe, la boîte qui emprisonne vos tentations...

Difficile de résister à certaines gourmandises ? Et si vous les coffriez à double tour ?

L'inventeur de cette boite est un malin. Quand on n'arrive pas à se contrôler, parfois on a besoin d'un peu d'aide. Alors on place l'objet de notre tentation (bonbons, cigarette, téléphone, manette de jeux, cookies aux pépites de chocolat...) à l'intérieur de cette boite et on la verrouille avec une notion de temps. Le couvercle s'ouvre une fois le temps écoulé. On peut paramétrer ce mini coffre-fort en minutes ou en jour ! Et quelle satisfaction quand on peut enfin accéder à son précieux contenu...

Idéal en période de révision ou de craquage de volonté ! Comptez 49$ quand même...

A commander ici.