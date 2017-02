Ce professeur souhaite la bienvenue à ses élèves tous les matins en effectuant une poignée de main personnalisée avec chacun d'entre eux.

Les anglais appellent ça un handshake ! Une sorte de poignée de main élaborée, comme une signature, pas toujours évidente à apprendre selon son niveau d'élaboration. Mais ce professeur semble avoir une mémoire phénoménale ! Un après l'autre, Barry White Junior (c'est son vrai nom) enchaîne les chorégraphies de ses élèves, pour leur montrer qu'il respecte leur identité, leur différence et qu'il les connait. C'est à la fois impressionnant et attendrissant.

Ce qui est aussi frappant, c'est la proportion du corps enseignant à se tourner de plus en plus vers des méthodes innovantes et originales pour exercer au mieux leurs travail. On savait les enseignants dévoués, mais c'est maintenant un phénomène de plus en plus visible. Bravo à eux !