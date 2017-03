Un sauvetages de baleine des plus émouvants

Ils sauvent une baleine à l'aide d'un simple couteau !

Gershwin Colomb est fondateur de la Great Whale Conservancy, une organisation exclusivement dédiée à la sensibilisation et à la motivation du grand public pour la préservation des baleines. Il a l'habitude de côtoyer ces mammifères et c'est peut-être cette connaissance (ainsi que la patience et la bienveillance de cet homme) qui a sauvé la vie à cette baleine.

En février 2011, il emmène sa famille et quelques amis dans son bateau pour une simple promenade sur la mer de Cortez qui borde les côtes Ouest du Mexique.

Ils tombent sur alors une baleine à bosse en grande détresse. L'animal a eu la malchance de croiser un filet de pêche et ses nageoires, sa queue, son corps sont coincés dans les mailles. Elle est fatiguée de sa lutte. Gershwin Colomb et ses amis vont s'approcher et tenter de lui faire comprendre qu'ils sont là pour l'aider.

A bord, ils n'ont qu'un petit couteau mais à force de volonté, de patience et de détermination, ils vont réussir à dégager la baleine de son filet.

L'animal est libre, mais pourtant, il ne s'enfuit pas de suite. Regardez la vidéo jusqu'au bout et vous verrez ce qu'est la reconnaissance d'une baleine à bosse.