Wakatoon, l'appli qui anime les dessins !

Cette application transforme de simples coloriages en véritables dessins animés

Les enfants de ce siècle sont hyper connectés et on déplore parfois l'absence des jeux d'antan. C'est en se faisant cette réflexion que Pierrick Chabi, fondateur de Wakatoon, a eu l'idée d'allier dessin et écran !

Le principe est simple. L'enfant colorie les images qu'on lui propose, soit via l'application soit via de vrais livres. Il prend en photo son oeuvre avec l'application. Et hop, comme par magie, le coloriage prend vie. Mieux, son dessin lui raconte une histoire, avec du son et une intrigue !

4 histoires de 8 planches correspondent à 4 minutes d'animation chacune. Une fois son livre colorié, l'enfant a la possibilité de recommencer pour améliorer ses coloriages, s'il le souhaite. Une super bonne idée pour faire passer plus rapidement les trajets ou plus simplement pour faire revenir les petits aux activités manuelles.

Voici deux de leurs ouvrages, en vente à 8,90€.

Je le commande

Je le commande

Il existe d'autres ouvrages, sur le même principe. Ceux-ci sont à 17,90€ et ils sont également très chouettes ! Ils comportent 16 dessins.

Je le commande

Je le commande