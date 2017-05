10 bonnes raisons de regarder Les Anges de la Téléréalité

Il m’arrive régulièrement de tomber, vraiment au hasard, sur l’émission de NRJ12, les Anges de la Téléréalité.

Si vous avez moins de 25 ans, vous connaissez forcément. Si vous avez un peu plus, peut être pas….

Rapide rappel :

On est là sur un format récurent qui permet à d’anciennes « stars » de la téléréalité de se retrouver dans des villas de rêves, pour essayer à la fois de percer dans leurs activités professionnelles (modèles, sportifs, etc.), mais surtout pour se montrer devant des millions de telescpectateurs. Le tout est filmé au quotidien, et évidemment fortement mis en scène par la production. C’est parfois très idiot, parfois un peu trash, et pourtant, je ne m’interdis jamais de regarder le show. Et je vais vous dire pourquoi !

Parce que c’est drôle

Et oui, c’est drôle parce que parfois les participants sortent vraiment des âneries absolues. Entre le manque de vocabulaire, de culture générale et tout simplement les situations parfois un peu cocasses, on se bidonne pas mal.

Pour mieux comprendre nos jeunes

Alors évidemment les participants à ce type d’émissions ne représentent pas l’immense majorité de notre jeunesse française, mais malgré tout on y apprend quand même pas mal des aspirations/préoccupations de certains jeunes. On s’y retrouve même un peu parfois, dans certains moments de crise ou de colère, qu’on a tous vécu à un moment de notre jeunesse.

Pour les rapports humains

Même si l’émission est montée et scénarisée, on sent quand même que par moment, les liens qui se tissent entre les personnages sont réels. Il y a ceux qui sont amis avec tout le monde, ceux qui s’embrouillent en quelques minutes, ceux qui sont plus solitaires, ceux qui couchent avec toute la villa, ceux qui sont plus sur la réserve… C’est assez passionnant et attachant à observer.

La morale essaye d’être sauve

Même si les situations sont parfois trashs, et même si on y parle souvent de tromperie et de coucherie, la morale a tendance à s’en sortir pas si mal que ça. Surement une volonté de la production dans faire un programme grand public et pas trop déstabilisant. Mais au final c’est plutôt un bon point que les choses se finissent toujours « à peu près bien ».

Ca vide la tête

Regarder les autres s’embrouiller permet aussi de ne plus penser à ses propres problèmes, voir même à les relativiser. Quand on regarde cette émission on pose son cerveau à côté, et on le laisse tranquille. On ne réfléchit plus, et parfois ça n’est pas si mal.

Ca valorise

Parce que oui, clairement, quand on regarde ce genre de programme, on se sent tout de suite très intelligent. Même si clairement, dans le même contexte que ces candidats, on ne s’en sortirait probablement pas beaucoup mieux…

Des jolis paysages et des jolies images

L’émission prend toujours place au bord de la mer, dans des villes américaines ou autres, mais dans tous les cas, toujours dans des endroits canons. En plus de pouvoir admirer l’architecture de rêve des villas louées par la production, on peut aussi baver un peu sur les lieux magnifiques que visite les candidats, et clairement, ça donne envie.

Pour refaire sa playlist de sport

Musicalement, l’émission bouge. Alors forcément ça ne sera pas au goût de tout le monde, mais si vous cherchez des sons qui bougent un peu pour rafraîchir votre playlist de sport, c’est l’occasion ! Une émission à regarder avec Shazam à proximité.

Pour mater des beaux gosses

On ne va pas se mentir, voir se balader en maillots de bains des beaux hommes musclés et des jeunes femmes en bikini trop petits toute la journée, ça n’est pas forcément désagréable…

Pour prendre des nouvelles de Loana !

Cette saison, Loana est venue voir les participants dans leur villa ! Et elle avait l’air en forme ! Inutile de vous dire que tous les participants étaient en transe… Et nous aussi devant nos écrans ! Elle n’a par contre pas fait de détour par la piscine…

Et puis pourquoi pas ?

Et ben ouais, pourquoi pas ? Vous avez tous les droits vous savez, vous pouvez regarder TOUT ce qui vous passe par la tête à la télévision. Il faut arrêter une bonne fois pour toute avec la culpabilisation télévisuelle. Faites-vous plaisir !

Et vous, quel est le programme télé un peu honteux que vous ne ratez jamais ?