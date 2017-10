8 pensées que j'ai eues lors du dernier Rock en Seine

Je n'avais pas mis les pieds au festival parisien depuis plusieurs années… Et je me souviens pourquoi, maintenant !

Les festivals musicaux sont l'une de mes grandes passions. J'adore les concerts, et depuis mes 18 ans, je parcours la France pour profiter des meilleurs à travers tout le pays… Et parfois même à l'étranger. Pourtant, même si j'habite à quelques centaines de mètres du lieu où se déroule Rock en Seine, je n'y vais plus depuis des années. En 2017, j'ai décidé de retenter l'expérience. Voici ce qui m'est passé par la tête.

1. Elles sont où, les têtes d'affiche ?

Soyons honnêtes, il y avait plein de supers artistes à Rock en Seine. Mais le Lollapalooza avec les Red Hot et The Weekend, le Main Square Major Lazer et Radiohead, le Download Linkin Park, Green Day et System of a Down… Pour moi, Rock en Seine manquait d'un grand nom pour justifier la hype.

2. C'est quoi ce monde ?

Rock en Seine est un grand festival. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Résultat ? On fait la queue partout. Pour rentrer, pour boire, pour manger… C'est le jeu, mais ce n'est pas toujours plaisant.

3. Il est où, mon concert ?

5 scènes sont dispatchées à travers le Parc de Saint-Cloud. Difficile de s'y retrouver, tant qu'on a pas mémorisé le plan par coeur.

4. Ah oui, c'est cher !

Outre le prix du billet, il faut compter plus de 8 euros pour une bière, 4 euros pour un coca… A moins d'apporter votre petit sandwich et de boire à la fontaine, vous allez vous ruiner. Encore une fois, c'est le jeu.

5. Tellement. De. Paillettes

J'ai raté le mémo pour le thème ? Paillettes sur les bottes en caoutchouc, sur le visage, sur le corps, dans les cheveux… Cette année, les festivaliers avaient visiblement décidé de se la jouer bling-bling.

6. Oh bah, t'es là toi ?

Rock en Seine, c'est un véritablement rassemblement de tout Paris. Tes employeurs, ton pote de la maternelle, ton crush… Tu vas croiser tout le monde, malgré les milliers de personnes !

7. Mais ? Il est où mon argent ?

Bon, d'accord, c'est la faute à pas de chance. Visiblement, mon compte cashless a été associé à deux puces différentes. Résultat, quelqu'un a pu payer ses consos avec MON argent, et s'est visiblement fait plaisir. De quoi ruiner une soirée, quand on s'en rend compte.

8. Ah, c'est boueux, non ?

On rentre souvent de festival couvert de boue ou de poussière. Mais Rock en Seine se déroule dans un parc, et manque de pot, il a plus des cordes le premier jour. Et rien n'a été mis en place pour limiter la casse. Pas de sable, de foin ou de copeaux de bois, comme c'est le cas par exemple au Main Square. Un peu dommage…

Alors oui, bien sûr, il y avait aussi des tas de points positifs. Mais cette édition de Rock en Seine ne m'a vraiment, vraiment pas convaincue.