Ces bougies révèlent le squelette de leur animal quand elles fondent

La marque PyroPet vend de bien étranges bougies, mi adorables, mi diaboliques...

Imaginez... Vous avez acheté une délicate bougie en forme de chat origami, totalement dans l'air du temps. Vous l'allumez tranquillement et adoucie par la lueur de sa flamme, vous fermez les yeux le temps d'une sieste réparatrice. Quand vous battez à nouveau des paupières, plus de chat... A la place, son squelette qui vous regarde fixement. Scénario de film d'horreur ? Non pas du tout, petite bougie rigolote qui vient de chez Pyropet, boutique créée par Thorunn, artiste islandaise qui vit à Reykjavik. (Thorunn a exposé dans des galeries du monde entier. En 2013, elle a été sélectionnée comme l'un des 50 talents qui façonnent l'avenir par Icon Magazine. En 2014, elle a été nominée aux Icônes Awards pour "Best Emerging Design Studio).

L'idée de ces objets étonnants est venue à Thorunn en observant la façon dont les gens utilisent des bougies :

"Un jour que je regardais le corps grassouillet d'une jolie bougie en forme de Père Noël fondre lentement, se déformer et périr dans un triste réservoir de cire, je me suis demandée si je pouvais élever ce sacrifice rituel du quotidien en un vrai spectacle macabre de cire."

Elle a alors eu l'idée d'intégrer un squelette de métal dans une bougie en forme de chat. Une forme sinistre, se cachant, en attendant l'heure d'être révélée. Pourquoi un chat ?

«Les chats ont toujours eu une double personnalité, une minute ronronnant avec contentement et la minute suivante devenant capricieux. Ils sont à la fois mignons et la fois sombres, presque associés à la magie et à la sorcellerie. La bougie Kisa a été créée pour capturer cette dualité. Elle symbolise la lente transformation du passage de l'état de mignon petit chat à celui de chat squelettique et mystérieux."

Mais la boutique ne propose pas que des chats, vous pouvez acheter votre bougie en forme de lapin, de cerf ou d'oiseau... (A partir de 16€)