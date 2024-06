Concorde Love, le sexshop respectueux qui vous veut du bien

Dans un monde dans lequel la sexualité est en pleine évolution et où les tabous s’étiolent, Concorde Love est un sexshop en ligne qui propose une grande variété de jouets sexuels. L’ambition est claire : respecter toutes les sexualités et proposer une gamme de produits adaptée à tous les genres. Dans cet article, nous vous proposons de découvrir Concorde Love, une plateforme innovante de vente en ligne pour apprendre à découvrir son corps.

Une gamme complète qui répond à tous les besoins

Depuis plusieurs années, les tabous autour de la sexualité explosent. En effet, durant le confinement, les commandes de jouets sexuels ont très largement augmenté, amenant cette industrie à battre des records. Selon l’institut GloboMeter, qui recense chaque année les résultats de tous les secteurs de l’industrie, les sextoys représenteraient plus de 15 milliards de dollars chaque année depuis 2020.

En France, un grand nombre de revendeurs sont présents sur le devant de la scène. Néanmoins, depuis quelque temps, une marque a tendance à sortir du lot grâce à sa gamme très variée de produits et ses valeurs de respect du corps, du genre et de toutes les sexualités. Avec un panel de plus de 100 000 articles en stock pour plus de 5 millions de clients et clientes,Concorde Love n’exclut aucune sexualité : hétérosexuel, gay, transgenre, etc.

Autrement, la plateforme propose plusieurs produits différents : des jouets sexuels, de la lingerie érotique, des articles spécialisés pour le BDSM, des produits aphrodisiaques, des préservatifs, mais aussi des jeux et des livres. Bien sûr, plusieurs marques différentes sont présentes sur le site afin de couvrir tous les fantasmes et tous les besoins de ses clients.

Une marque à l’écoute de ses clients/clientes

Comme pour toutes les plateformes en ligne, Concorde Love possède un service client de grande qualité. En plus de proposer un suivi des gammes, des produits et un après-vente innovant, l’entreprise accompagne également ses clients/clientes en répondant à leurs questions, que cela soit sur leurs produits, leurs services ou la sexualité de manière générale. Sur leur plateforme, un grand nombre de sujets sous la forme de question réponse sont traités pour aider les clients ou les simples visiteurs. Des guides spécifiques sont aussi présents sur le site.

Avec plus de dix millions de clients satisfaits, l’entreprise met en lumière sa valeur unique : respecter les désirs et les fantasmes de tous les français. De surcroît, elle prend à bras-le-corps son devoir d’informer et d’expliquer la sexualité au plus grand nombre.

Pour conclure, Concorde Love est une plateforme dédiée au plaisir sexuel et à la découverte du corps et de la sexualité de manière générale. Grâce à son service après-vente de qualité et sa gamme plus que complète de jouets sexuels et de lingerie érotique, l’entreprise est, à l’heure actuelle, l’un des leaders français sur ce segment.