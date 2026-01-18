Tee shirt batik

Mis à jour le 18 janvier 2026
Utilisez la technique du batik pour donner un nouvel éclat à vos tee-shirts basiques... Selon la méthode express de teinture à l'aide du micro-ondes !Votre enfant pourra participer à cette activité : choisir la couleur, faire les noeuds...Le reste sera évidemment réalisé par un adulte. La magie de cette technique par ses effets et sa rapidité séduira votre enfant spectateur !
Tee-shirt-batik

Matériels

  • récipient allant au micro-ondes et son couvercle
  • de la teinture pour tissu, coloris
  • du sel fin
  • de la ficelle
  • paire de ciseaux

Matériel - 1 tee-shirt blanc- 1 récipient allant au micro-ondes et son couvercle- de la teinture pour tissu, coloris bleu marine- du sel fin- de la ficelle- 1 paire de ciseaux 1/ Nouez à divers endroits le tee-shirt avec de la ficelle. Pour former le soleil, pincez au centre du tee-shirt et soulevez. Nouez fermement le tissu. Dans le récipient allant au micro-ondes, préparez le bain de teinture en y ajoutant 1 litre d'eau chaude et 100 g de sel. Plongez-y le tee shirt ficellé.

Couvrez et mettez au four à micro-ondes 5 minutes en position maximale. A l'arrêt du four, attendre 15 minutes sans sortir le récipient du four.

2/ Sortez le tee-shirt et rincez-le à l'eau froide. Otez les ficelles et lavez le tee-shirt avec un peu de lessive. Rincez jusqu'à ce que l'eau soit claire. Faites sécher à l'air libre.