Tee-shirt-batik

Matériel - 1 tee-shirt blanc- 1 récipient allant au micro-ondes et son couvercle- de la teinture pour tissu, coloris bleu marine- du sel fin- de la ficelle- 1 paire de ciseaux 1/ Nouez à divers endroits le tee-shirt avec de la ficelle. Pour former le soleil, pincez au centre du tee-shirt et soulevez. Nouez fermement le tissu. Dans le récipient allant au micro-ondes, préparez le bain de teinture en y ajoutant 1 litre d'eau chaude et 100 g de sel. Plongez-y le tee shirt ficellé.

Couvrez et mettez au four à micro-ondes 5 minutes en position maximale. A l'arrêt du four, attendre 15 minutes sans sortir le récipient du four.

2/ Sortez le tee-shirt et rincez-le à l'eau froide. Otez les ficelles et lavez le tee-shirt avec un peu de lessive. Rincez jusqu'à ce que l'eau soit claire. Faites sécher à l'air libre.