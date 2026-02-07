Robinet qui goutte : ces 5 gestes simples avec une pièce à 3 € pour stopper l’hémorragie d’eau sans plombier

À 3 heures du matin, le ploc-ploc du robinet qui goutte vous empêche de dormir et fait grimper la facture d’eau. En quelques gestes précis, ce guide montre comment reprendre la main sans dépendre d’un plombier.

Il est 3 heures du matin, la maison est silencieuse et un ploc régulier s’échappe du robinet de l’évier. Ce bruit anodin en journée devient vite obsédant la nuit, pendant que des litres d’eau potable partent au siphon. Un simple robinet qui goutte peut dépasser 100 litres par jour, soit plus de 36 000 litres et près de 150 € gaspillés par an.

Pourtant, le réflexe est souvent d’appeler un plombier, avec une facture qui grimpe facilement entre 60 et 200 € pour une simple fuite. Dans la majorité des cas, sur un robinet mélangeur à deux poignées, le coupable est un joint de clapet en caoutchouc usé. Bonne nouvelle : un kit de joints universels à moins de 3 € suffit, à condition de suivre les 5 bonnes étapes.

Comprendre la fuite avant de réparer le robinet qui goutte

Sur un mélangeur classique, la mécanique est simple. Quand l’eau continue de couler au bec même poignées bien fermées, c’est presque toujours le petit clapet situé à la base de la tête de robinet qui ne fait plus son travail d’étanchéité. Le caoutchouc a durci, s’est fissuré ou écrasé sous la pression et laisse passer un mince filet d’eau.

Avant de sortir tournevis et clé, il faut sécuriser. Commencez par couper l’arrivée d’eau au robinet ou au compteur, puis ouvrez le robinet qui fuit pour vider la pression et éviter la petite inondation. Bouchez la bonde avec un chiffon pour ne pas laisser tomber une vis. Côté matériel, l’intervention reste vraiment légère :

une clé plate ou une clé à molette

un tournevis plat ou cruciforme

un kit de joints de 10, 12 et 15 mm

un chiffon et, si besoin, un peu de vinaigre blanc

Les 5 étapes pour réparer un robinet qui goutte

Étape 1 : retirez les pastilles rouge et bleue sur les poignées, dévissez la petite vis cachée dessous puis enlevez la poignée. Étape 2 : avec la clé, dévissez la tête de robinet en tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, sans forcer si le calcaire résiste, quitte à laisser agir un peu de vinaigre. Étape 3 : une fois la tête en main, sortez l’ancien joint de clapet à l’aide de la pointe du tournevis.

Étape 4 : comparez ce joint usé avec ceux du sachet et choisissez le bon diamètre, souvent 10, 12 ou 15 mm, en respectant le même type, plein ou percé. Enfoncez bien le joint neuf au fond de son logement. Étape 5 : revissez la tête sur le corps du robinet d’abord à la main, puis serrez à la clé de façon ferme mais sans brutalité, remontez la poignée et remettez les pastilles.

Derniers réglages pour stopper définitivement la fuite

Rouvrez ensuite l’arrivée d’eau très doucement pour éviter les coups de bélier dans les canalisations. Observez le bec du robinet fermé : aucune goutte ne doit perler. Ouvrez puis refermez une ou deux fois pour chasser l’air et vérifier qu’aucune fuite n’apparaît ni au bec, ni autour des poignées, ni à la base du robinet.

Si quelques gouttes persistent, contrôlez diamètre et serrage du joint ; si le robinet est très usé ou fissuré, mieux vaut alors faire intervenir un professionnel.