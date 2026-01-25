Carrelage mural : cette méthode méconnue pour retirer un carreau sans casse avant de tout casser

Un tuyau qui fuit derrière la crédence, un éclat sur une faïence de salle de bains, et la panique arrive : comment atteindre le mur sans condamner tout le carrelage autour ? Beaucoup tentent le tournevis ou le gros burin, et le carreau finit en puzzle, avec parfois un morceau de plâtre en cadeau. Pourtant il existe une méthode calme pour retirer une seule pièce en gardant le mur presque intact.

Récupérer un carreau mural en faïence ou en grès cérame en un seul morceau ne relève pas de la chance mais de la technique. Le principe est simple : supprimer les contraintes qui l’écrasent sur les côtés et au dos avant de le bouger. Dans cette opération, près de 80 % du résultat se joue dans la préparation, le reste dépend du geste précis. Tout commence bien avant le premier coup de marteau.

Préparer le carreau mural avant de le décoller

Avant de toucher au moindre joint, il faut sécuriser la zone. Protégez baignoire, évier ou plan de travail avec une couverture épaisse ou plusieurs couches de carton pour amortir une éventuelle chute. Les carreaux voisins sont les victimes habituelles : recouvrez-les de larges bandes d’adhésif de masquage, en insistant sur les arêtes, afin de limiter rayures et petits éclats de céramique.

Vient ensuite le choix des bons outils, ceux qui privilégient la finesse plutôt que la force. Pour décoller un carreau mural sans l’abîmer, oubliez massette et gros burin, et réunissez ce kit léger :

un cutter professionnel à lame neuve pour ouvrir les joints ;

un couteau à enduire très fin et souple ;

un petit marteau ;

de l’adhésif de masquage large ;

des lunettes de protection et, idéalement, des gants.

Creuser les joints puis utiliser l’astuce cutter + couteau à enduire

Le travail de "chirurgie" commence par les joints. Passez le cutter tout autour du carreau en restant parallèle au bord, puis répétez jusqu’à atteindre le support, qu’il s’agisse d’un mur plein ou d’un panneau. Retirez la poudre de joint au fur et à mesure, avec un aspirateur ou une brosse. L’objectif est que le carreau devienne une île, entourée d’une fine tranchée vide sur ses quatre côtés.

Introduisez ensuite le couteau à enduire dans cette tranchée, par le haut ou un côté accessible, lame presque collée au mur. Tapotez très légèrement le manche avec le petit marteau pour faire glisser la lame entre le mur et le dos du carreau. Progressez millimètre après millimètre, en déplaçant l’outil si la résistance augmente, jusqu’à entendre un léger crissement ou un "pop" étouffé : la colle cède.

Nettoyer puis réutiliser le carreau mural décollé

Une fois le carreau libéré, posez-le sur un chiffon épais, face décorée vers le haut. Pour retirer les reliefs de mortier-colle, laissez-le tremper une à deux heures dans de l’eau tiède ou chaude, puis grattez doucement le dos avec la spatule.

Si quelques morceaux résistent, un léger ponçage sur une surface plane suffit à retrouver un dos bien plat. Le carreau propre peut alors être recollé sur un support débarrassé de ses anciens résidus, avant de refaire les joints pour une étanchéité parfaite.