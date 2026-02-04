Action : ce sol imitation parquet à 13 € le lot fait le buzz, et ceux qui attendent vont le regretter

À moins de 13 € le paquet, la lame PVC clipsable imitation parquet d’Action affole les rayons en ce début 2026. Entre rendu chêne chaleureux et stock qui fond, que faut‑il savoir avant de se lancer ?

Un sol qui imite le parquet chêne, facile à poser et affiché à moins de 13 € le paquet : cette nouveauté fait beaucoup parler dans les rayons bricolage d’Action. En plein cœur de l’hiver 2026, beaucoup de foyers cherchent à réchauffer leur intérieur sans se lancer dans de gros travaux.

C’est là qu’intervient la lame PVC clipsable Action, un revêtement de sol imitation parquet qui promet une pièce métamorphosée en un week-end pour un budget serré. Un bon plan qui attire déjà les foules chez Action.

Pourquoi la lame PVC clipsable Action fait le buzz cet hiver

Ce revêtement reproduit l’aspect d’un parquet chêne brun, avec un veinage réaliste et une couleur chaleureuse qui donne immédiatement un côté cosy au salon ou à la chambre. Le matériau, du PVC, résiste aux taches et se nettoie simplement avec un balai ou une serpillière légèrement humide, ce qui rassure les familles avec enfants et animaux.

Côté prix, le paquet est affiché à 12,96 €, soit environ 12,00 €/m². Chaque lot comprend 8 lames et couvre 1,08 m². Pour une chambre de 10 m², il faut prévoir 10 paquets, soit près de 130 €. Un salon de 15 m² tourne autour de 180 €, bien en dessous d’un parquet massif classique.

Fiche pratique : où poser ce revêtement de sol imitation parquet Action

Chaque lame intègre une sous-couche de 1 mm, pour un meilleur confort sous le pied et une petite isolation phonique en bonus. Le produit est compatible avec le chauffage au sol, un vrai plus en hiver. Il convient très bien aux séjours, chambres, bureaux ou couloirs. Pour les pièces très humides, comme une salle de bain, mieux vaut demander conseil en magasin.

La pose se fait en flottant grâce au système de clips : pas de colle, pas de temps de séchage. Pour résumer, les grandes étapes sont :

Préparer un support propre, sec et bien plat.

Clipser les lames rangée par rangée, en décalant les joints.

Terminer par les découpes en bord de mur et la pose des plinthes.

Stock limité : comment ne pas rater la lame PVC clipsable à 12,96 € chez Action

Référence produit 3216560 en poche, les habitués la repèrent déjà au rayon sols et bricolage. Les palettes se vident vite, portées par le bouche-à-oreille et les avant/après partagés sur les réseaux. Mieux vaut mesurer sa pièce, ajouter environ 10 % de marge, puis vérifier la disponibilité dans son magasin Action, le tarif pouvant légèrement varier selon l’enseigne.

Une fois le sol posé, l’entretien reste simple : aspirateur ou balai pour les miettes, serpillière bien essorée pour les taches, sans produits abrasifs. Ce revêtement de sol rénovation rapide et économique convient aussi aux logements en location, puisqu’il se démonte sans abîmer le support lorsqu’il est posé en flottant.