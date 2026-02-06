Grignoter entre les repas : pourquoi ces gastro-entérologues vous supplient d’arrêter ce faux encas sain, même un fruit

Vous grignotez une pomme à 11 h et votre ventre gonfle aussitôt ? Des gastro-entérologues alertent sur ce réflexe anodin qui empêche votre intestin de vraiment se reposer.

À 11 heures, la faim commence à tirailler, vous attrapez une pomme ou quelques amandes… et votre ventre gonfle aussitôt. Ballonnements, gaz, tiraillements : pas vraiment l’effet « encas sain » promis par les slogans. Beaucoup de patients décrivent ce scénario à leur gastro-entérologue, persuadés de bien faire en grignotant léger entre deux obligations.

De plus en plus de spécialistes du tube digestif déconseillent pourtant de manger entre les repas, même quand il s’agit d’un fruit. Leur inquiétude ne porte pas seulement sur le sucre ou le poids, mais sur le manque de repos de l’intestin. Entre deux déjeuners, notre système digestif est censé activer un balai interne, le Complexe Moteur Migrant, qui ne supporte pas qu’on le dérange sans cesse.

Pourquoi les médecins digestifs visent le grignotage, même « healthy »

Le gastro-entérologue William Berrebi rappelle le principe de base observé en consultation : « Manger entre les repas perturbe la synthèse des hormones et des enzymes de la digestion, ne laisse pas de répit à l’estomac et favorise les lourdeurs digestives. On fait 3 repas par jour, à heures fixes », explique le docteur, cité par Top Santé. Quand l’estomac est sollicité en continu, les digestions se chevauchent, les signaux de faim se brouillent et l’inconfort devient durable.

Marie Drucker a relayé ce message dans l’émission Bel et bien. « Manger entre les repas, c’est vraiment la chose à ne jamais faire », prévient-elle, car chaque bouchée relance une digestion inachevée, expliquait-elle, citée par Gala. Pour limiter la tentation de grignoter, elle mise sur un réflexe simple : se brosser les dents juste après le repas.

Le Complexe Moteur Migrant, ce balai interne que le snack stoppe net

Entre deux repas, l’intestin grêle passe normalement en mode nettoyage. Les médecins parlent de Complexe Moteur Migrant : des vagues de contractions qui poussent vers le côlon les résidus alimentaires, l’excès de fibres et une partie des bactéries. Ce « programme ménage » démarre seulement quand la digestion du repas est bien avancée, après environ 90 à 120 minutes de jeûne total. Les fameux gargouillis que l’on prend pour de la faim correspondent en réalité à ce grand nettoyage interne.

Le problème surgit quand on picore toutes les deux ou trois heures. Chaque prise alimentaire, même minuscule, interrompt ce cycle et relance une digestion classique. Un jus, un carré de chocolat ou une pomme suffisent à ranger ce balai au placard avant qu’il ait fini sa tournée. Si cela se répète, les résidus stagnent, fermentent, et favorisent gaz et ventre gonflé. Les gastro-entérologues recommandent donc des fenêtres d’environ quatre heures sans aucune calorie pour laisser au CMM le temps de travailler.

Comment organiser ses repas pour laisser l’intestin respirer

Pour tenir ces plages de repos digestif, les repas doivent vraiment caler. Assiettes un peu plus complètes – protéines, féculents, légumes – et temps de repas allongé aident déjà beaucoup. « La mastication joue un rôle très important, il s’agit de la première phase de digestion des aliments », explique le docteur Jean-Michel Cohen dans son livre Mieux manger pour les nuls, cité par Gala, rappelant que bien mâcher augmente la satiété et limite l’envie de grignoter jusqu’au repas suivant.