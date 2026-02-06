Potager : à 38 €, cette serre tunnel GiFi fait gagner des semaines dès février, si vous évitez une erreur courante

En plein mois de février, la terre gorgée d’eau condamne nombre de semis au gel. À 38 €, la serre tunnel GiFi promet pourtant de réveiller le potager bien plus tôt.

En février, les jardiniers voient les jours rallonger mais le potager reste en sommeil. La terre est froide, l’humidité domine et, comme le rappelle Valentin Grégoire dans un article pour NextPlz, « la luminosité reste néanmoins souvent faible à cause d’une nébulosité et des précipitations importantes » et « de grosses gelées peuvent encore survenir », un cocktail risqué pour les jeunes pousses.

Semer trop tôt en pleine terre fait souvent pourrir les graines, tandis que les essais sur le rebord d’une fenêtre chauffée donnent des plants chétifs. Au milieu de ces contraintes, une solution attire l’œil des jardiniers au budget serré : à environ 38 €, cette serre tunnel GiFi de 6 m² promet de prendre une longueur d’avance sur les semis.

Février : quand une serre tunnel GiFi offre plusieurs semaines d’avance

Le mois de février reste un mois d’hiver, mais lancer certaines cultures tôt permet des récoltes précoces et des plants plus robustes, surtout pour les tomates, poivrons ou aubergines. La serre tunnel crée un microclimat en emmagasinant la chaleur du jour et en limitant les chutes de température nocturnes, ce qui sécurise les radis, salades ou premières tomates démarrés en avance par rapport aux parcelles restées à l’air libre.

Dans les faits, début février, les légumes très frileux se sèment encore au chaud, autour de 18 à 22 °C, en intérieur ou en serre chauffée. Vers la mi‑février, la serre froide permet déjà d’accueillir salades, épinards, roquette, persil, cerfeuil, ciboulette, mais aussi pois et fèves qui supportent des minimales proches de 2 à 5 °C. En fin de mois, ail, échalotes et oignons peuvent rejoindre ce tunnel, le temps que les gelées cessent franchement dehors.

Serre tunnel GiFi 6 m² : un tunnel complet pour le prix d’un plein de courses

Le modèle repéré chez GiFi offre 6 m² de surface protégée, avec des dimensions de 300 cm de longueur sur 200 cm de largeur et une hauteur de 200 cm. Cette taille autorise une allée centrale et deux bandes de culture, tout en laissant la possibilité de circuler debout. La structure repose sur une armature en acier galvanisé avec des tubes de 16 mm de diamètre, tandis que la bâche en polyéthylène déperlante est traitée contre les UV pour résister au soleil et à la pluie.

À ce tarif d’environ 38 €, on parle d’un équipement d’entrée de gamme, mais le positionnement reste frappant quand on sait que des serres tunnel 6 m² chez des spécialistes peuvent monter entre 259 € et 299 €, voire atteindre près de 469 €. Pour un jardinier débutant ou un petit jardin urbain, ce tunnel compact et facile à monter donne accès à un véritable espace de culture protégé sans engager une grosse dépense.

Bien installer la serre tunnel GiFi pour sécuriser vos semis précoces

Pour en tirer parti, l’emplacement compte autant que le produit lui‑même : zone la plus ensoleillée du jardin, sol plutôt drainé, et endroit abrité du vent dominant. Il reste conseillé d’enterrer légèrement la bâche sur le pourtour et de lester les longueurs avec des pierres ou des parpaings, en complément des ancrages, afin d’éviter que la structure légère ne s’envole lors d’un coup de vent.

Au quotidien, l’aération fait la différence : on ouvre la serre aux heures les plus chaudes pour limiter la condensation, puis on referme avant la nuit pour garder la chaleur. Avec ses 6 m², ce tunnel s’adresse surtout aux particuliers qui veulent avancer leurs semis de février sans investissement lourd ; comme il dépasse le seuil de 5 m², un rapide coup de fil à la mairie permet aussi de vérifier les éventuelles formalités locales.

