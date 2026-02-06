Jardin : en ce début février, ce moment précis où vous taillez cette grimpante peut gâcher toutes vos futures grappes

Début février, ta vigne et ton chèvrefeuille jouent déjà leur saison alors que le jardin semble encore dormir. À quel moment précis tailler la vigne sans ruiner récolte et floraison ?

Début février, le jardin a l’air encore endormi, les massifs sont nus et on range volontiers le sécateur. Pourtant, pour certaines plantes grimpantes, chaque jour compte déjà. Une simple erreur de calendrier peut transformer une vigne généreuse en cep fatigué, aux grappes maigres, ou un chèvrefeuille parfumé en fouillis de bois sec. Tout se joue alors que la sève hésite encore à se réveiller.

En plein repos végétatif, la vigne et le chèvrefeuille supportent très bien une taille franche : encore faut‑il viser la bonne fenêtre entre grands froids et montée de sève. Tailler trop tôt expose les plaies au gel, trop tard fait couler la sève et affaiblit durablement la plante. La question n’est plus de savoir s’il faut tailler, mais quand tailler la vigne exactement.

Pourquoi le bon timing de taille change tout pour votre vigne

Une vigne non taillée pousse sans limite : elle produit surtout du bois et de grandes feuilles, au détriment des raisins qui restent petits et acides. La taille concentre la sève dans quelques bourgeons bien placés et prépare la charpente pour les années suivantes. Or la plante suit un cycle précis : feuilles tombées et repos végétatif en hiver, puis montée de sève, débourrement et floraison au printemps.

Quand la sève est redescendue, les coupes cicatrisent calmement. Si vous taillez en plein épisode de fortes gelées, les plaies fraîches peuvent geler, brunir et faire mourir une partie du bois. Si vous attendez trop, vers mars lors des hivers doux, la vigne se met à pleurer : la sève s’écoule par les blessures, épuise les réserves et la récolte en souffre. Une coupe en biseau, nette et au‑dessus d’un bourgeon, avec un sécateur désinfecté, limite les risques.

Quand tailler la vigne sans la fatiguer : le créneau vraiment idéal

En climat français, la grande fenêtre de taille d’hiver s’étend grosso modo de décembre à mars, tant que la vigne est nue. Pour un jardinier, le meilleur compromis se situe souvent entre janvier et début février : les plus gros froids sont passés dans bien des régions, mais les bourgeons restent serrés et la sève ne circule pas encore. Sur une vigne palissée contre un mur abrité ou en pot, qui se réchauffe plus vite, on peut même avancer de quelques jours.

Avant de sortir le sécateur, vérifiez ces quelques points simples :

La vigne a perdu toutes ses feuilles, les sarments sont bien aoûtés.

Aucun épisode de froid intense sous –5 °C n’est annoncé dans les prochains jours.

Les bourgeons sont encore fermés, aucun vert n’apparaît.

Les plaies anciennes ne suintent pas de sève : les pleurs n’ont pas commencé.

Et le chèvrefeuille ? Bien choisir le moment pour cette autre grimpante

Le chèvrefeuille obéit à la même logique de timing. En fin d’hiver, autour de février, taillez pour éclaircir le cœur de la liane : retirez le bois mort et les vieilles tiges grises, raccourcissez les pousses de l’année passée afin de provoquer de nouvelles tiges florifères dès la base. Terminez en nourrissant les racines avec un peu de compost et un léger paillage.