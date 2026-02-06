Horoscope chinois du vendredi 6 février 2026 : ces 3 signes vont être bousculés en amour et argent aujourd'hui

À l’approche de l’année du Cheval de Feu, ce vendredi 6 février 2026 bouscule les 12 signes du zodiaque chinois entre bilans et nouveaux élans. Amour, travail, argent, santé : que réservent vraiment les astres à votre animal protecteur aujourd’hui ?

À quelques jours du Nouvel An lunaire, beaucoup se tournent vers leur horoscope chinois du vendredi 6 février 2026 pour savoir dans quel état d’esprit aborder la journée. Amour, travail, argent, forme : les 12 animaux du zodiaque ne reçoivent pas les mêmes signaux, et certains vont être plus secoués que d’autres.

2026 marque l’entrée dans l’année du Cheval de Feu le 17 février, mais ce 6 février reste placé sous la fin de l’influence du Serpent de Bois, moment de bilans et de réglages fins. Les astres chinois dessinent, signe par signe, une journée contrastée où passions, finances et fatigue se croisent. Une charnière.

Amour : l’horoscope chinois du 6 février 2026 signe par signe

Pour le Rat, Thien Tru renforce la vie conjugale et éloigne les conflits, tandis qu’un coup de foudre reste possible pour les célibataires s’ils évitent les engagements rapides. Le Bœuf, porté par Tau Thu et Quan Phu, déborde de charme mais les couples devront tenir les tentations à distance. Le Tigre apaise son histoire en réinstallant la confiance, alors que le Lapin profite de nouvelles rencontres. Chez le Dragon, Giai Than réveille la passion, tandis que le Serpent recherche la stabilité et consolide ses liens.

Le Cheval est poussé à prendre des initiatives pour raviver la flamme ou régler des tensions latentes. La Chèvre, sous Thien Luong, voit son couple se solidifier, tandis que les célibataires devront patienter. Le Singe, soutenu par Bach Ho, affiche un charme qui favorise autant l’harmonie du couple que les rencontres. Le Coq savoure une relation satisfaisante, le Chien protège son intimité, tandis que le Cochon nourrit des projets communs, dont l’idée d’agrandir la famille.

Travail et argent : ce que prévoient les astres chinois aujourd’hui

Sur le plan financier, le Rat doit se méfier d’une embellie trompeuse : les gros investissements restent risqués, même si Thien Khong soutient sa carrière. Le Bœuf peut conclure des affaires ou régler un dossier patrimonial, à condition d’éviter les changements radicaux. Le Tigre révise sa gestion et garde son poste malgré des imprévus, tandis que le Lapin voit son environnement de travail s’éclaircir. Le Dragon est invité à régler ses problèmes d’argent, alors que le Serpent fuit les projets trop ambitieux et les placements hasardeux.

Chez le Cheval, une organisation rigoureuse permet de profiter d’opportunités sans céder aux dépenses impulsives. La Chèvre peut espérer une revalorisation salariale ou au moins la consolidation de ses acquis. Le Singe revoit ses placements et coupe dans les achats superflus. Le Coq se méfie de partenaires peu fiables. Pour le Chien, Bat Toa annonce des progrès financiers à condition de maîtriser les dépenses-plaisir, tandis que le Cochon préfère attendre avant d’affronter des dossiers d’argent complexes.

Santé et conseils : bien vivre votre horoscope chinois du jour

Côté forme, les astres parlent surtout de régulation plutôt que de prouesses : alimentation plus légère, meilleur sommeil, tension sous contrôle, mouvement régulier et relaxation pour évacuer le stress accumulé ces derniers mois. Pour la plupart des signes, trois réflexes simples peuvent guider ce vendredi 6 février :

Freiner les décisions hâtives.

Privilégier le dialogue calme.

Protéger sommeil et alimentation.