Rappel conso : ce jambon en tranches vendu chez Aldi en France peut contenir la Listeria, vérifiez vite votre frigo

Un jambon en tranches vendu chez Aldi en France fait l’objet d’un rappel pour suspicion de contamination à la Listeria. Êtes‑vous concerné par cette alerte qui vise certains magasins et dates précises ?

Un jambon en tranches acheté pour les sandwichs ou le repas des enfants… et qui se retrouve au coeur d’une alerte sanitaire. Un lot de jambon cuit vendu chez Aldi en France fait l’objet d’un rappel pour risque de contamination à la bactérie Listeria, responsable de la listériose, une infection qui peut être grave pour les personnes fragiles.

Selon la plateforme officielle RappelConso, il s’agit d’un jambon torchon de qualité supérieure commercialisé au rayon frais dans de nombreux magasins Aldi, surtout dans le sud de la France, entre le 29 janvier et le 4 février 2026. Avant de préparer le prochain croque-monsieur, un réflexe s’impose : vérifier l’étiquette.

Rappel conso chez Aldi : le jambon torchon Le Marsigny visé par la Listeria

Le rappel concerne un produit bien précis : le jambon torchon qualité supérieure 4 tranches 160 g, marque Le Marsigny, vendu en barquette réfrigérée. Ce jambon porte le code-barres GTIN 4068262055479 et le numéro de lot 1155857, avec une date limite de consommation fixée au 27 février 2026.

L’enseigne Aldi a lancé un rappel volontaire de ce lot, publié le 5 février 2026 sur RappelConso, en raison de la présence de la bactérie Listeria monocytogenes. Le produit a été distribué dans de nombreux supermarchés de régions comme Provence-Alpes-Côte d’Azur et Occitanie, avec des magasins par exemple à Marseille, Nîmes, Montpellier, Avignon ou Perpignan.

Comment savoir si votre jambon en tranches Aldi est concerné

Seuls les achats réalisés entre le 29 janvier et le 4 février 2026 sont visés. Pour savoir si votre paquet est concerné, il faut vérifier trois éléments sur l’étiquette : la marque Le Marsigny, le lot 1155857 et la DLC du 27 février 2026. Si l’emballage a déjà été jeté mais que vous avez acheté du jambon torchon chez Aldi dans cette période, mieux vaut s’abstenir.

La Listeria monocytogenes peut provoquer une listériose, infection alimentaire dont le délai d’incubation peut atteindre huit semaines. Les premiers signes sont souvent discrets : fièvre, maux de tête, courbatures. Le risque devient plus sérieux pour les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées, chez qui des complications neurologiques ou materno-foetales sont possibles.

Que faire si vous avez mangé ce jambon Aldi rappelé pour Listeria

Face à ce rappel, la consigne est simple : ce jambon ne doit plus être consommé. Les autorités recommandent aussi de rapporter le produit en magasin pour obtenir un remboursement. La procédure de rappel est annoncée jusqu’au 19 février 2026, mais un paquet encore présent au réfrigérateur après cette date reste à jeter.

En pratique, quelques réflexes simples sont recommandés si vous pensez avoir acheté ou mangé ce jambon torchon Aldi.

Ne plus consommer le jambon, le jeter ou le rapporter dans un magasin Aldi pour remboursement.

Surveiller son état de santé pendant les huit semaines suivant la consommation éventuelle du produit.

Consulter rapidement un médecin en cas de fièvre, maux de tête ou courbatures, en mentionnant la consommation du jambon rappelé.

Contacter le service consommateurs Aldi au 0 800 200 080 pour toute question sur ce rappel conso.