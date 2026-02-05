Listéria : futures mamans, ce saumon fumé bio OséBio vendu chez Vitafrais pourrait menacer votre grossesse en silence

Deux lots de saumon fumé bio OséBio, distribués par Vitafrais dans toute la France, sont rappelés pour risque de Listeria. Enceinte, vous pourriez être concernée sans le savoir.

Un brunch « healthy », un sandwich vite fait avant un rendez-vous de suivi de grossesse… Dans bien des cuisines, un paquet de saumon fumé bio attend au frais, rassurant parce qu’il est bio et acheté en magasin spécialisé. Pourtant, certaines barquettes de saumon fumé bio OséBio cachent un risque que de nombreuses futures mamans ignorent encore.

Deux références de saumon fumé bio OséBio, conditionnées sous vide et distribuées par Vitafrais dans des magasins bio de France entière, font l’objet d’un rappel pour risque de contamination à la bactérie Listeria monocytogenes. Chez la femme enceinte, cette infection peut rester silencieuse plusieurs semaines avant de menacer le fœtus. Un paquet oublié au fond du frigo peut donc suffire.

Saumon fumé bio OséBio chez Vitafrais : les lots rappelés à vérifier

Le rappel concerne deux formats très précis de saumon fumé bio OséBio, vendus entre le 14 janvier et le 14 février 2026. Si vous êtes enceinte, sortez votre paquet du réfrigérateur et regardez de près l’étiquette :

2 tranches 80 g, lot 26S036544-0924, GTIN 3760099537371, date limite de consommation 14/02/2026 ;

4 tranches 160 g, lot 26S036544-0926, GTIN 3760099533007, date limite de consommation 14/02/2026.

Ces références ont été distribuées par le réseau Vitafrais dans des magasins bio sur l’ensemble de la France. Elles ont été commercialisées du 14/01/2026 au 14/02/2026, le rappel ayant été publié le 4 février 2026 sur la plateforme Rappel Conso. La procédure, qui prévoit un remboursement, reste ouverte jusqu’au 27 février 2026.

Listeria et grossesse : pourquoi ce saumon fumé n’est pas un détail

Ce rappel fait suite à la détection possible de Listeria monocytogenes, la bactérie responsable de la listériose. Les symptômes décrits vont d’une simple fièvre à des maux de tête et des courbatures. Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir. Les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées sont considérées comme les plus fragiles.

Cette infection a une particularité qui inquiète souvent pendant la grossesse : elle peut se déclarer longtemps après le repas contaminant. « La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines », rappelle le site AlloDocteurs. Autrement dit, même sans symptôme immédiat, une femme enceinte reste exposée durant deux mois après consommation.

Vous êtes enceinte et vous avez ce saumon OséBio au frigo : que faire ?

Les autorités recommandent de ne plus consommer ce saumon fumé, même entamé. Le mieux est de le retirer immédiatement de votre alimentation, de le rapporter au magasin pour obtenir un remboursement ou, si vous préférez, de le détruire. Le gouvernement conseille aussi de contacter le point de vente et le service consommateur de la marque au 04 75 52 12 50 pour toute question sur ce rappel.

Si vous avez déjà mangé ce saumon fumé OséBio et que vous ressentez une fièvre, seule ou accompagnée de maux de tête et de courbatures, il est recommandé de consulter rapidement votre médecin traitant en précisant cette consommation. Même sans signe particulier, une femme enceinte peut demander conseil à son professionnel de santé et surveiller son état pendant huit semaines, le temps que le risque de listériose s’éloigne.