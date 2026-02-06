Pulls en laine en machine : ne faites plus cette erreur, ce geste venu du Nord change tout

Pulls en laine qui ressortent minuscules, dos cassé au-dessus de la bassine : ce scénario vous parle. En jouant sur le froid et trois réglages clés, ma machine ne les abîme plus.

Qui n’a jamais sorti un pull en laine minuscule du tambour en se demandant comment il avait pu perdre deux tailles ? Par peur de ce scénario, beaucoup continuent à laver cachemire et mérinos à la main, courbée sur une bassine. Pourtant, laver un pull en laine en machine sans le faire rétrécir est possible, à condition de changer quelques habitudes.

La laine reste une fibre sensible, mais pas condamnée au feutrage. Entre les réglages précis des lave-linge modernes, les bons produits et quelques gestes inspirés des pays nordiques, vos mailles peuvent ressortir propres, souples et à la bonne taille. Le secret tient surtout dans le froid, la douceur mécanique et la protection des fibres, avec une astuce que beaucoup ignorent encore.

Pourquoi vos pulls en laine rétrécissent souvent en machine

Quand un pull rétrécit, ce n’est pas parce qu’il a vu de l’eau, mais parce que ses fibres de kératine ont subi un choc. Sous l’effet d’une température trop élevée et d’une forte agitation, les petites écailles qui composent la laine se referment, s’accrochent entre elles et la maille se compacte. Un cycle coton à 30 °C avec essorage à 1200 tours peut donc suffire à transformer votre pull préféré en vêtement pour enfant.

Dans les îles Lofoten, en Norvège, Helene Myhre Østervold a choisi une autre voie et n’a jamais lavé ses pulls en laine en machine. « J’ai toujours eu peur d’abîmer la fibre », explique Helene Myhre Østervold à L’Internaute. Dès que la neige tombe, elle sort ses tricots, les recouvre de neige fraîche ou les laisse se faire saupoudrer dehors ; pour elle, la laine est une matière naturellement autonettoyante et un peu de froid, de neige et d’aération suffisent à éliminer odeurs et poussière.

Laine autonettoyante : quand le froid suffit avant même la machine

Sans aller jusqu’à enfouir les pulls dans la poudreuse, l’idée est simple : avant de penser lessive, offrir à la laine du grand air froid. Selon la scientifique Ingun Grimstad Klep, la neige, forme solide de l’eau, nettoie très bien les fibres, et le froid élimine aussi mites et acariens.

Une simple nuit sur un balcon ou près d’une fenêtre entrouverte suffit souvent à faire disparaître odeurs et poussière d’un pull en laine. Quand il y a tache ou port répété, là, la machine devient utile : on retourne le vêtement, on ferme boutons et on évite de remplir le tambour.

La routine machine qui empêche vos pulls en laine de rétrécir

Pour laver un pull en laine en machine sans le faire rétrécir, tout se joue dans trois réglages clés :

Température : mode froid ou 20 °C maximum, même si 30 °C semble affiché comme doux sur l’écran.

Programme : exclusivement cycle Laine, Délicat ou Lavage main, jamais Coton ni Rapide.

Essorage : 400 à 600 tours par minute, pas plus, pour éviter d’écraser la maille contre le tambour.

Pour compléter, chaque pull peut être glissé dans un filet de lavage individuel, ajusté à sa taille, ce qui limite frottements et déformations. On choisit une lessive spéciale laine sans enzymes, on bannit l’adoucissant qui gaine la fibre, puis on sèche à plat après l’avoir pressée dans une serviette, sans tordre.