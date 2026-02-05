Ce meuble en rotin IKEA cartonne : votre chat risque d’en faire son repaire secret au cœur du salon cet hiver

Votre salon d’hiver cherche un compromis entre déco scandinave et bien-être félin ? Ce repose-pieds en rotin signé IKEA pourrait vite devenir le QG discret de votre chat.

Le plaid est prêt, la boisson chaude aussi, mais un détail casse souvent l’ambiance du salon en hiver : les accessoires pour animaux. Panier fatigué, arbre à chat mastoc, coussins tachés… pas évident de concilier confort pour votre félin et déco soignée. Pourtant, un simple meuble peut changer la donne et réchauffer visuellement la pièce.

Chez IKEA, un petit repose-pieds en rotin fait beaucoup parler de lui. Pensé à l’origine pour vos jambes, le GAMLEHULT IKEA finit souvent accaparé par les chats, qui en font leur repaire secret. Repose-pieds avec rangement, fibres naturelles, look scandinave et prix autour de 99,95 € : sur le papier, il a tout bon. Dans la vraie vie, il pourrait bien devenir le spot le plus convoité de la maison.

GAMLEHULT IKEA, le repose-pieds en rotin qui réchauffe le salon

Ce meuble se présente comme un repose-pieds avec rangement en rotin tressé à la main, protégé par un vernis acrylique incolore. Sa teinte dorée et sa texture irrégulière apportent immédiatement une note chaleureuse, parfaite dans un intérieur blanc ou gris un peu froid. Avec ses 36 cm de hauteur et 62 cm de diamètre, il reste compact, et sa structure ajourée laisse passer la lumière, ce qui évite l’effet bloc dans un petit salon.

Les pieds en acier anthracite, recouverts d’un revêtement époxy, créent un joli contraste moderne avec le rotin naturel. Surélevé de 14 cm, le meuble laisse filer l’air et l’aspirateur, pratique au quotidien. Léger, environ 5,37 kg, il se déplace facilement du canapé au coin lecture. En plus d’être un meuble multifonction (repose-pieds, petite table avec un plateau, assise d’appoint testée jusqu’à 110 kg), il offre un vrai volume de rangement pour plaids et magazines, tout en récoltant une note proche de 4,9 sur 5 pour sa robustesse et son entretien facile.

Pourquoi ce meuble IKEA devient le spot préféré de votre chat

Un chat ne voit pas votre salon comme vous. Il a besoin de zones de contrôle, de cachettes et de points d’observation pour se sentir en sécurité. L’espace de rangement du GAMLEHULT, semi-fermé et accessible par les côtés ajourés, coche toutes ces cases : votre animal peut s’y glisser, se sentir protégé par la coque en rotin, tout en surveillant ce qui se passe entre les brins tressés.

En hiver, les félins recherchent des lieux confinés pour garder leur chaleur corporelle. Ici, la forme arrondie crée une petite grotte rassurante, proche du sol, idéale pour ceux qui n’aiment pas les plateformes très hautes. Le rotin naturel apporte une texture agréable pour se frotter ou s’étirer et une légère odeur boisée, bien plus douce que certains tissus synthétiques. Même si ce n’est pas un griffoir, le tressage solide supporte sans broncher les passages répétés de votre compagnon.

Comment faire de GAMLEHULT le QG cocooning de votre félin

Pour qu’il adopte ce nouveau refuge, placez le repose-pieds près du canapé, mais pas en plein couloir, avec une vue sur la porte ou la fenêtre. Pensez-le comme une étape d’un petit parcours vertical discret, relié à un rebord de fenêtre ou à une étagère accessible. Quelques astuces simples peuvent aider votre chat à s’y sentir chez lui :

Installer à l’intérieur un coussin moelleux ou un petit plaid.

Y déposer au début quelques friandises ou un jouet préféré.

Laisser le chat explorer librement, sans le forcer à entrer.

Éviter d’empiler des objets sur le dessus pour qu’il garde l’accès à sa cachette.