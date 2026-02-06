Chandeleur : 7 garnitures ultra-gourmandes pour vos galettes de sarrasin, la 3e change tout au dîner

L’hiver donne envie de plats qui réchauffent et embaument la maison. À l’approche de la Chandeleur, le 2 février, la galette de sarrasin, ou galette de blé noir, s’impose comme plat convivial par excellence. Fine, croustillante sur les bords, elle arrive fumante sur la table pendant que dehors le vent souffle.

Mais ce socle breton peut aller bien au-delà de la simple complète. Entre viande, poisson, recettes végétariennes et touche sucré-salé, il accueille des garnitures généreuses qui parlent autant aux enfants qu’aux grands gourmands. Sept idées faciles à préparer transforment un dîner de semaine ou une soirée entre amis en véritable festin d’hiver.

Une galette de sarrasin réussie, la base de toutes vos garnitures

Tout commence par une pâte simple. Pour 4 à 6 personnes, on mélange 330 g de farine de sarrasin, 75 cl d’eau froide, 10 g de gros sel gris et un œuf, jusqu’à obtention d’une pâte fluide. Elle repose au moins une heure pour développer ses arômes de noisette, avant une cuisson sur poêle bien chaude, graissée au beurre demi-sel.

Une fois les disques cuits, on les empile sur une assiette posée sur une casserole d’eau frémissante, recouverte d’un papier aluminium : les galettes restent chaudes et souples le temps de tout garnir. Pliées en carré, en triangle ou roulées comme un cigare, elles changent la façon dont la garniture galette de sarrasin se dévoile à chaque bouchée.

Sept idées de garniture galette de sarrasin pour faire voyager les papilles

Côté salé, la complète bretonne se réinvente facilement : une galette bien chaude reçoit un œuf au centre, dont on étale le blanc en gardant le jaune coulant, entouré de lanières de jambon blanc supérieur, de 100 g d’emmental grand cru râpé et de ciboulette. Autre valeur sûre, l’accord saumon fumé, pousses d’épinards tombées au beurre et crème fraîche citronnée à l’aneth, relevée de zestes, offre une fraîcheur acidulée qui équilibre le gras du poisson.

Pour une table végétarienne, les lamelles de courgette grillée et le poivron rouge rôti, posés sur du fromage de chèvre frais aux herbes de Provence, apportent couleur et douceur, avec au besoin un filet de miel. Les amateurs de saveurs forestières misent sur des champignons de Paris sautés avec ail, crème et persil plat. Ambiance sud avec la galette au pesto, tomates confites, mozzarella di bufala fondante et roquette. Côté anti-gaspi, les restes de poulet rôti effiloché réchauffés avec oignon, curry doux, crème et cheddar ou gruyère composent une garniture épicée et moelleuse. Et pour finir, les pommes acidulées dorées au beurre demi-sel, nappées de caramel au beurre salé et de noix concassées signent un dessert sucré-salé breton.

Organiser une soirée galettes de sarrasin qui régale tout le monde

Pour une tablée, mieux vaut préparer plusieurs garnitures à l’avance : poêlée de champignons, légumes grillés, poulet au curry, pommes caramélisées, voire une béchamel maison pour accompagner jambon et fromage. Au moment du repas, on réchauffe les galettes, on cuit les œufs et chacun compose sa crêpe de blé noir.