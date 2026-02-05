Si vous faites encore vos cookies au four, cette cuisson express les rend dix fois meilleurs en 8 minutes

Une simple poêle, un couvercle et quelques ingrédients du placard suffisent désormais pour un cookie géant sans four. Comment cette cuisson ultra douce change tout en 8 minutes chrono ?

Une envie de cookie bien chaud, mais aucun four sous la main ou pas le courage de le préchauffer pendant des plombes. Il existe une méthode qui change tout : une cuisson express sur la plaque, directement dans une poêle, avec un résultat digne d’une pâtisserie.

En quelques minutes seulement, on obtient un cookie géant à la poêle, doré, moelleux et prêt à être partagé. Depuis qu’elle circule, beaucoup jurent que leurs cookies n’ont jamais été aussi bons. Le plus surprenant, c’est que tout repose sur un couvercle.

Cuire un cookie géant à la poêle : le secret des cookies sans four

Le principe est simple : transformer une poêle en mini-four. On utilise une poêle antiadhésive ou à fond épais d’environ 20 à 24 cm. La pâte est étalée directement dedans sur 1 à 2 cm d’épaisseur, en laissant un bord libre. La cuisson démarre à froid, sur feu très doux, pour ne pas brûler le dessous.

Dès que le feu est allumé, on couvre. Le couvercle crée un espace fermé où la vapeur du beurre et de l’œuf circule et cuit le dessus du cookie sans le retourner. En 7 à 8 minutes, les bords se figent et dorent, tandis que le centre reste brillant et semble encore un peu cru : c’est exactement la texture recherchée.

Ingrédients et préparation express pour des cookies sans four

Autre bonne surprise, cette recette se fait avec des produits du placard. Pour un cookie à partager, il faut :

180 g de farine de blé

100 g de beurre mou

80 g de cassonade et 50 g de sucre blanc

1 œuf, un demi-sachet de levure, une pincée de fleur de sel

100 g de pépites de chocolat, quelques gouttes de vanille

La cassonade apporte l’humidité et le goût de caramel qui donnent ce moelleux si agréable. On commence par travailler beurre et sucres en pommade, puis on ajoute œuf et vanille. Viennent ensuite farine, levure et sel, avant de terminer par les pépites bien réparties. On obtient une pâte souple, facile à étaler.

Cuisson à la poêle : astuces, textures et variantes gourmandes

La boule de pâte se dépose au centre de la poêle froide, légèrement graissée si besoin, puis s’aplatit en disque épais. Une fois le couvercle posé, le cookie cuit 7 à 8 minutes. On retire alors la poêle du feu et on enlève le couvercle : la chaleur résiduelle finit de structurer le centre pendant au moins cinq minutes de repos. Le dessous devient presque caramélisé, le dessus reste ultra moelleux, avec un cœur fondant.

Une fois la technique maîtrisée, place aux variations. Le chocolat noir peut laisser la place à du chocolat blanc avec des noix de macadamia concassées, qui grillent légèrement à la chaleur. On peut aussi glisser une cuillerée de pâte à tartiner ou de beurre de cacahuète au cœur de la boule de pâte avant de l’aplatir, pour un effet cœur coulant à la découpe. Servi tiède, directement dans la poêle au centre de la table, avec une boule de glace à la vanille ou quelques framboises fraîches, ce cookie géant sans four devient un dessert minute à la fois simple et spectaculaire.