Ne rallumez plus le four : ce cookie géant en 8 minutes cache une astuce à la poêle, le résultat fond en bouche

Four en panne ou trop long à chauffer, mais envie de sucré immédiate ? Ce cookie géant sans four, cuit à la poêle, cache une astuce simple pour rester ultra fondant au cœur.

Quand l’envie de sucré surgit d’un coup et que le four est pris, en panne ou tout simplement trop long à préchauffer, on pense souvent devoir renoncer. Pourtant, il existe une solution ultra réconfortante : un énorme cookie encore chaud, parfumé au beurre et au chocolat, à picorer directement dans son plat.

Ce cookie géant sans four se prépare dans une simple poêle antiadhésive, en quelques minutes seulement, avec ce contraste qu’on adore entre bords croustillants et cœur presque mi-cuit. Farine, cassonade, beurre demi-sel et pépites de chocolat suffisent à créer une vraie tuerie gourmande. Tout repose sur quelques détails faciles à retenir.

Cookie géant sans four : les bons ingrédients pour une tuerie gourmande

Pour une poêle d’environ 20 cm de diamètre, on vise une belle pièce à partager. Il faut : 120 g de farine de blé T55, 80 g de sucre cassonade, 60 g de beurre demi-sel pommade, 1 œuf moyen, 100 g de pépites de chocolat noir ou au lait, un demi-sachet de levure chimique et quelques gouttes d’extrait de vanille. Le beurre demi-sel relève le goût du chocolat et la cassonade apporte le moelleux.

Côté préparation, on commence par travailler beurre mou et cassonade jusqu’à obtenir une crème lisse, puis on ajoute l’œuf et la vanille. La farine et la levure, tamisées, arrivent ensuite, avant les pépites. Point crucial : il ne faut pas trop travailler la pâte. Dès qu’elle est homogène, on s’arrête pour garder cette texture fondante typique des meilleurs cookies américains.

Cuisson à la poêle : feu très doux, couvercle et cœur fondant

La boule de pâte est déposée au centre d’une poêle froide et légèrement aplatie pour former un disque épais d’environ 2 cm. La cuisson démarre sur un feu très doux, avec un couvercle bien ajusté pour créer une sorte d’étuve. La vapeur fait gonfler la pâte et la cuit de manière uniforme. Environ 7 à 8 minutes suffisent : les bords se dorent doucement et se décollent presque tout seuls, tandis que le centre reste souple au toucher.

Une fois le feu coupé, on retire le couvercle et on laisse le cookie reposer dans la poêle encore chaude pendant environ 5 minutes. Cette petite attente permet à la chaleur résiduelle de finir la cuisson sans dessécher. Le biscuit se tient sans s’effriter, les bords sont croquants et le cœur reste onctueux. Il se déguste directement dans la poêle, à la petite cuillère, pour un effet encore plus régressif.

Varier ce cookie géant fondant pour des goûters uniques

Un atelier de pâtisserie en France est même consacré à une recette exclusive de cookie géant, preuve que ce format généreux a ses fans. À la maison, on peut facilement personnaliser la base : une poignée de noisettes concassées ou de noix de pécan dans la pâte apporte du croquant et une saveur torréfiée irrésistible. Pour une version plus douce, on remplace les pépites noires par du chocolat blanc et on glisse quelques framboises fraîches ou surgelées juste avant la cuisson, leur acidité équilibre le sucré. Autre option très gourmande, un filet de caramel au beurre salé sur le cookie encore tiède transforme ce dessert express en assiette digne d’un restaurant. Grâce à la cuisson à la poêle, cette envie de gourmandise se satisfait presque instantanément, avec un résultat spectaculaire pour un minimum de matériel.