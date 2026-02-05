Friandises pour chien : si vous voyez ce code caché sur l’emballage, arrêtez tout avant de lui en donner

Un simple code au dos d’un sachet de friandises a suffi à tout changer pour mon chien. Entre xylitol caché et rappels pour Salmonella, voici pourquoi lire chaque étiquette devient vital.

Vous allongez la main vers le placard, attrapez un sachet de friandises et, par réflexe, retournez l’emballage. Là, coincée entre le tableau nutritionnel et le code-barres, une suite de lettres et de chiffres sautent aux yeux. Jusqu’ici, vous n’y aviez jamais prêté attention. Ce jour-là, un simple code vous arrête net.

Après quelques recherches, ce mystérieux « E967 » se révèle être du xylitol, un édulcorant très courant dans les produits « sans sucre ». Utile pour les humains, il peut pourtant mettre la vie d’un chien en danger en quelques minutes. Depuis cette découverte, chaque paquet est inspecté avant d’arriver dans la gamelle. Tout est parti de ce minuscule code.

E967, xylitol, sucre de bouleau : pourquoi ce faux sucre est si dangereux pour le chien

Le xylitol, aussi appelé sucre de bouleau, est utilisé comme substitut du sucre classique et porte le code E967 sur les étiquettes. Chez l’humain, il est bien toléré. Chez le chien, c’est une autre histoire : son organisme confond cette molécule avec une arrivée massive de glucose. Le pancréas réagit alors en libérant beaucoup d’insuline, ce qui provoque une hypoglycémie brutale.

Dès 0,03 à 0,1 g de xylitol par kilo de poids, le chien risque une baisse sévère de sucre dans le sang, avec vomissements, faiblesse, perte d’équilibre, voire convulsions. À partir d’environ 0,5 g/kg, le foie peut être atteint et évoluer vers une nécrose hépatique aiguë. Concrètement, 2 à 3 chewing-gums « sans sucre » suffisent à mettre en danger un chien de 10 kg.

Comment traquer le xylitol sur les emballages en moins de 10 secondes

Sur un paquet, le xylitol apparaît dans la liste d’ingrédients sous les mentions « xylitol », « sucre de bouleau » ou « E967 ». Il se cache souvent dans les produits étiquetés « sans sucre », « light », « sugar free », « kéto » ou « pour diabétiques ». On le retrouve dans les chewing-gums, bonbons, gâteaux allégés, mélanges à pâtisserie, yaourts, boissons peu caloriques, mais aussi dans des dentifrices ou bains de bouche humains.

Pour protéger votre chien, une petite routine suffit :

Lire systématiquement les ingrédients des friandises et restes que vous partagez.

Traquer « E967 », « xylitol » ou « sucre de bouleau », surtout sur les produits « sans sucre ».

Garder les friandises dans leur sachet d’origine pour vérifier la composition en cas de doute.

En cas d’ingestion, appeler rapidement un vétérinaire ou un centre antipoison vétérinaire.

Autre piège des friandises : le rappel Norma pour Salmonella et l’importance des codes

Les codes sur les sachets ne servent pas qu’à repérer le xylitol. En France, des assortiments DOG Snacks pour chien de 400 g vendus chez Norma ont été rappelés après la découverte de Salmonella spp. Les références concernent les GTIN 20279684 et 20294922 avec les lots 0-272-25K1, 0-288-25K1, 0-307-25K1, 0-308-25K1 et 0-251-25S1, ainsi qu’un autre GTIN 20294915 lot 0-063-25K2. Le remboursement est prévu jusqu’au 2 février 2026 pour ce dernier et jusqu’au 20 mars 2026 pour les nouveaux GTIN.

Ces bactéries peuvent provoquer chez le chien diarrhées parfois sanglantes, vomissements, fièvre et abattement, avec un risque de déshydratation. Les humains ne sont pas totalement épargnés lors de la manipulation des friandises ou du contact avec les selles. Là encore, vérifier les numéros de lot, ranger les paquets hors de portée et se laver les mains après usage devient un réflexe de protection simple, mais précieux.