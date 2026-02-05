Carrefour : ces chaussettes bébé antidérapantes en rappel massif, le défaut discret qui met votre enfant en danger

Une simple paire de chaussettes antidérapantes Tex Basic vendue chez Carrefour peut se transformer en menace pour les tout-petits partout en France. Quelles références sont rappelées et quels gestes adopter sans tarder ?

Pendant les courses du week-end chez Carrefour, beaucoup de parents glissent des petites chaussettes antidérapantes dans le chariot, rassurés à l’idée de limiter les chutes. Une de ces références pour bébé fait aujourd’hui l’objet d’un rappel produit national, en raison d’un défaut qui peut transformer ce basique du quotidien en danger pour les tout-petits.

Le rappel vise des Chaussettes Bébé antidérapantes – Lot de 2 paires de la marque Tex Basic, référence I503012, vendues dans les rayons puériculture des magasins Carrefour partout en France. Commercialisées du 1er août 2024 au 3 février 2026, en tailles 15/17 à 24/26, ces chaussettes font l’objet d’une procédure volontaire signalée le 4 février 2026 sur RappelConso ; derrière ce rappel se cache un risque bien différent des simples glissades.

Quelles chaussettes bébé Carrefour sont concernées par le rappel ?

Concrètement, seuls les lots de chaussettes portant la mention « Chaussettes Bébé antidérapantes – Lot de 2 paires » et la référence I503012 sont concernés. Les modèles étaient proposés en plusieurs coloris, mais toutes les tailles du 15/17 au 24/26 sont visées, ce qui couvre une large partie des premiers mois de marche et de rampement.

Les chaussettes ont été mises en rayon entre le 1er août 2024 et le 3 février 2026 dans l’ensemble des magasins de l’enseigne sur le territoire français. La fiche de rappel ne précise pas de numéro de lot public, la liste détaillée des codes-barres étant accessible en pièce jointe sur RappelConso, et la procédure reste active jusqu’au dimanche 3 mai 2026.

Pourquoi ces chaussettes antidérapantes pour bébé présentent un risque d’étouffement

Selon la fiche officielle, les pastilles antidérapantes situées sous la semelle peuvent se détacher au fil des utilisations et se transformer en petites pièces facilement attrapées par un nourrisson. Le document évoque un « risque d’ingestion par de jeunes enfants » et indique comme risque encouru « Étouffement », précise la plateforme officielle RappelConso.

Dans la réalité du quotidien, beaucoup de bébés portent leurs pieds à la bouche, mâchonnent leurs chaussettes ou jouent avec les éléments en relief. Une pastille qui se détache, puis est avalée, peut obstruer les voies respiratoires et provoquer une gêne respiratoire brutale, une toux persistante ou des difficultés à respirer ; en cas de doute après le port de ces chaussettes, les parents sont invités à contacter immédiatement les services d’urgence.

Carrefour et RappelConso : les gestes à adopter si vous avez ces chaussettes

Face à ce risque d’étouffement, la conduite à tenir est simple : ne plus faire porter ces chaussettes aux enfants concernés et les mettre de côté sans tenter de recoller ou de recoudre les pastilles. Le rappel, de nature volontaire, prévoit le retour des produits à l’accueil d’un magasin Carrefour pour un remboursement ; les consommateurs peuvent s’y présenter avec les chaussettes, la fiche de rappel ne mentionnant pas l’obligation de présenter le ticket de caisse. Pour toute question pratique, un numéro Cristal non surtaxé a été mis en place, le 0 805 90 80 70, joignable du lundi au samedi de 9 h à 19 h, et la procédure reste ouverte jusqu’au 3 mai 2026.