GiFi : cette scie à 0,76 € affole les bricoleurs et disparaît déjà des rayons, voici comment la trouver encore

En plein hiver 2026, une scie à métaux rouge affichée à 0,76 € chez GiFi a déclenché la stupeur des bricoleurs. Entre supposée erreur de prix et braderie éclair, ce bon plan soulève bien plus de questions qu’il n’y paraît.

Devant le rayon bricolage, certains clients ont carrément arrêté leur caddie pour vérifier deux fois l’étiquette. Une scie affichée à quelques centimes seulement, en plein hiver 2026, quoi de plus suspect dans un contexte de hausse générale des prix ? Le doute s’est vite installé : erreur d’affichage ou opération choc soigneusement préparée par GiFi ?

La réponse se cache derrière un chiffre qui fait parler : une scie à métaux rouge proposée à seulement 0,76 €, soit moins cher qu’une baguette de pain. En quelques jours, l’information a circulé parmi les bricoleurs économes et les rayons ont commencé à se vider, au point que l’outil est devenu introuvable dans certains magasins.

Une scie à métaux GiFi à 0,76 € : bug d’étiquette ou vraie braderie ?

Cette promotion intervient pendant une grande braderie de l’enseigne en février 2026. Le prix barré affiché en magasin part d’un tarif initial de 3,79 € pour descendre à 0,76 €, un écart rarement vu pour de l’outillage. Trouver un outil neuf à moins d’un euro est devenu exceptionnel, ce qui explique pourquoi tant de clients ont cru, sur le moment, à une anomalie informatique.

GiFi assume pourtant ce prix cassé, dans la limite des stocks disponibles et selon les magasins participants. Une fois le bon plan repéré sur les réseaux ou relayé entre voisins, la mécanique est simple : chacun glisse une, deux, parfois trois scies dans son panier, pour la maison principale, la résidence secondaire ou pour dépanner un proche, et les bacs se retrouvent vite à sec.

Scie à métaux rouge 30 cm : un petit outil d’appoint très malin

L’objet de toutes les convoitises est une scie à métaux rouge de 30 cm, large d’environ 11 cm, avec une lame en acier et une poignée ergonomique en plastique rouge. Elle vise clairement les petits travaux domestiques plutôt qu’un usage intensif sur chantier. L’idée : proposer un outil simple, léger, qui se glisse facilement dans une caisse à outils familiale.

Pour couper une tringle à rideaux, raccourcir un petit tuyau ou recouper un profilé fin, cette scie fait le travail sans qu’il soit nécessaire d’investir dans un modèle professionnel beaucoup plus onéreux. C’est ce rapport utilité/prix qui frappe : un outil suffisant pour le bricolage occasionnel, à un tarif que l’on retrouve d’habitude plutôt sur des accessoires jetables.

Rayons vides et plan B : comment encore profiter du bon plan GiFi

Face à l’effet razzia, beaucoup arrivent désormais devant des rayons déjà vides. Avant de traverser la ville, mieux vaut vérifier la disponibilité en amont. Les clients augmentent leurs chances en combinant plusieurs réflexes simples :

passer tôt dans la journée, surtout en fin de semaine ;

cibler les grands magasins GiFi, mieux fournis en stock ;

demander en rayon si un réassort est prévu sur cette référence.

Pour ceux qui trouvent encore la scie, un dernier détail compte : la sécurité. GiFi propose par exemple des gants de bricolage T8 vendus 0,99 €, pensés pour limiter microcoupures et frottements. Comme le résume Pause Maison, « À moins d’un euro, protéger ses mains devient un réflexe ». Un complément logique à une scie ultra bon marché, surtout quand on sait que le bon plan peut disparaître du jour au lendemain.