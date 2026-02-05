Cheveux gras : voici le geste avec cette brosse avant le shampoing qui les garde propres 3 jours de plus sans effort

Racines grasses dès le lendemain du lavage, même avec un shampoing dit purifiant ? Un rituel avant la douche peut apaiser le cuir chevelu et espacer les shampoings.

En hiver comme en plein été, beaucoup voient leurs racines graisser dès le lendemain du shampoing. Bonnets, chauffage, pollution ou sport accélèrent encore ce phénomène, au point de donner envie de se laver les cheveux tous les jours. Ce réflexe paraît logique, pourtant il entretient souvent le problème de cheveux gras qui regraissent à toute vitesse.

Une autre approche consiste à apprivoiser le sébum plutôt qu’à l’attaquer à coups de mousses décapantes. En ajoutant un geste mécanique très simple avant chaque douche, complété par quelques habitudes faciles, il devient possible de garder les cheveux propres plus longtemps, parfois jusqu’à trois jours de plus, sans produit miracle ni budget beauté délirant. Tout se joue avant le shampoing.

Pourquoi espacer les shampoings calme vraiment le cuir chevelu

Le cuir chevelu produit chaque jour entre 1 et 1,5 gramme de sébum pour former un film protecteur sur la peau et la fibre capillaire. Quand un shampoing très détergent est utilisé trop souvent, ce film est décapé, les glandes sébacées reçoivent un signal d’alerte et fabriquent davantage de gras : c’est l’effet rebond, qui donne la sensation de racines sales au bout de vingt-quatre heures.

Pour le Dr Jenny Liu, dermatologue américaine, mieux vaut une routine simple qu’un arsenal de produits. « L’exfoliation du cuir chevelu n’est pas indispensable pour tout le monde », explique-t-elle à Femme Actuelle, sauf en cas de pellicules ou de dépôts de produits. Elle rappelle surtout que « La pire erreur que vous puissiez faire, c’est de ne pas laver vos cheveux », car un cuir chevelu encrassé finit par s’enflammer.

La brosse en poils de sanglier, le geste clé avant chaque shampoing

L’accessoire qui change tout pour espacer les shampoings se trouve souvent déjà dans la salle de bains : une brosse en poils de sanglier. Ces poils riches en kératine accrochent le sébum au niveau des racines et le redescendent vers les longueurs, là où les cheveux sont souvent secs. Un brossage soigneux, tête en bas puis tête droite, nettoie visuellement le cuir chevelu tout en nourrissant les pointes.

Idéalement, ce brossage se fait matin et soir, puis juste avant le shampoing pour décoller poussière et impuretés. Une fois sous la douche, un soin lavant doux suffit, à condition de terminer toujours par un rinçage à l’eau froide. Ce choc thermique resserre légèrement les pores, lisse les écailles du cheveu, augmente la brillance et apaise les glandes sébacées : les racines regraisseront moins vite entre deux lavages.

Une routine simple sur un mois pour garder les cheveux propres

Pour habituer la peau en douceur, la transition se fait sur un mois : passer d’un lavage quotidien à un jour sur deux, puis tous les trois jours, jusqu’à deux shampoings par semaine. Entre deux, un mélange de fécule de maïs et de cacao ou cannelle dépanne en shampoing sec maison.

Les jours où les racines paraissent lourdes, tresses, chignons ou queue-de-cheval limitent les mains dans les cheveux. Une alimentation équilibrée, beaucoup d’eau et un sommeil correct aident aussi le sébum à se stabiliser.