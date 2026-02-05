Talons fendillés depuis des mois : ce mélange du placard répare vos pieds en quelques nuits

Talons fendillés, chaussettes qui accrochent et douleurs à chaque pas : pendant des mois, je n’en voyais pas la fin. Jusqu’au soir où un simple mélange de placard a tout changé.

Tout l’hiver, des talons qui accrochent les chaussettes et brûlent sur le carrelage froid, beaucoup connaissent. Les pieds restent cachés dans les bottes, la peau se dessèche, se craquelle, et les talons fendillés finissent par rendre chaque pas pénible.

À l’approche des sandales, ce n’est plus seulement une affaire de confort, c’est aussi le regard qu’on porte sur ses pieds qui se complique. Crèmes épaisses, râpes, séances de pédicurie font monter le budget sans toujours lisser la peau. Or un remède de grand-mère avec trois ingrédients de cuisine et une paire de chaussettes peut changer la donne.

Talons fendillés : le miel brut, allié inattendu des pieds très secs

Le cœur de ce remède de grand-mère pour talons fendillés, c’est le miel brut non pasteurisé, bien différent du miel liquide de supermarché. Il garde ses enzymes, comme la glucose oxydase, qui libèrent une petite quantité de peroxyde d’hydrogène et aident à assainir les fissures sans irriter. Surtout, ce miel attire l’eau et la retient dans la couche cornée, comme une éponge d’hydratation.

Les spécialistes du pied rappellent que nos pieds encaissent beaucoup, surtout en chaussures serrées ou à talons. « Il reste les femmes qui travaillent dans le milieu de la finance ou du droit, elles en portent au bureau, dans les soirées et évènements, mais il n’est pas d’une hauteur vertigineuse », explique Marie-Claude Pelletier, citée par le magazine Grazia. « Elles portent des talons de 5 cm pour les plus audacieuses, et ce seront très souvent des talons confortables comme des talons carrés qui apportent du soutien », ajoute-t-elle. Pour d’autres douleurs, le chirurgien Damian Roussel rappelle que « Cette méthode agit en réduisant la pression sur le nerf qui relie ces deux orteils, souvent comprimé et source de douleur lorsqu’on porte des talons. En les collant ensemble, vous pouvez mieux répartir votre poids sur vos pieds, ce qui peut réduire la tension sur la plante du pied », comme il l’a confié au magazine Real Simple. De quoi montrer qu’il existe quantité d’astuces ciblées pour les pieds ; pour les talons crevassés, le miel reste pourtant l’un des gestes les plus simples.

Masque miel, huile d’olive et citron : l’astuce de placard qui agit pendant la nuit

Pour réparer la peau, ce soin de placard se prépare en quelques secondes. Il suffit de réunir :

2 cuillères à soupe de miel brut épais,

1 cuillère à soupe d’huile d’olive vierge extra,

le jus d’un demi-citron,

une paire de chaussettes en coton épaisses.

Sur des pieds propres et bien séchés, on tartine les talons d’une couche généreuse de ce mélange. L’huile nourrit en profondeur tandis que le citron aide les peaux mortes à se décoller doucement. On enfile ensuite les chaussettes pour la nuit afin de garder chaleur et hydratation au plus près de la peau.

Hydrater ses talons de l’intérieur pour éviter le retour des crevasses

La peau qui se fendille traduit souvent une déshydratation générale. Boire au moins 1,5 litre d’eau, tisanes ou bouillons et manger des aliments riches en oméga-3 aide les talons à rester souples.

On peut faire ce masque deux ou trois nuits d’affilée, puis l’espacer à une fois par semaine. Si les crevasses saignent, s’infectent ou si l’on est diabétique, un avis médical ou podologique s’impose.