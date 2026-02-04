Cheveux gras : j'ai arrêté le shampoing tous les jours, ce geste avec une brosse naturelle espace enfin les lavages

En hiver, je me lavais les cheveux tous les jours pour lutter contre des racines grasses sous mon bonnet. Jusqu’au jour où un geste hors de la douche a enfin permis d’espacer les shampoings.

En plein hiver, entre le froid mordant et le bonnet vissé sur la tête, beaucoup finissent par se laver les cheveux tous les jours pour retrouver cette sensation de fraîcheur immédiate. Les racines regraissent vite, la fibre semble raplatir, alors le réflexe du shampoing quotidien s’installe. Cette routine donne l’impression de bien faire, presque de « nettoyer » un cuir chevelu jugé trop gras.

En réalité, ce lavage systématique peut entretenir le problème plutôt que le régler. À force de décaper, le cuir chevelu se défend, produit encore plus de gras et oblige à relaver plus vite. Pour sortir de ce cercle, une habitude beaucoup plus douce permet de espacer les shampoings sans renoncer à des cheveux propres. Et cette habitude ne commence pas sous la douche.

Espacer les shampoings passe d’abord par comprendre le rôle du sébum

Sur un cuir chevelu sain, le sébum n’est pas un ennemi, mais un fluide protecteur. Il forme un film lipidique qui protège la peau du dessèchement et des agressions, encore plus nombreuses en hiver avec le vent froid et les frottements des bonnets. Le cuir chevelu en produit en moyenne 1 à 1,5 gramme par jour, une quantité normalement suffisante pour lubrifier la fibre capillaire et garder de la souplesse.

Quand on utilise des shampoings classiques, souvent riches en tensioactifs sulfatés, ce film est retiré à chaque lavage. Le cuir chevelu reçoit alors un signal de détresse, les glandes sébacées s’emballent pour compenser et la fameuse séborrhée réactionnelle s’installe. Résultat : les racines regraissent encore plus vite, parfois dès le lendemain, et l’envie de se relaver devient presque automatique.

La vraie bonne habitude : une brosse en poils de sanglier plutôt qu’un shampoing

Pour vraiment espacer les shampoings, le geste clé se fait avec une brosse en poils de sanglier. Sa structure, proche de la kératine humaine, accroche le sébum aux racines et le fait glisser vers les longueurs plus sèches. En brossant matin et soir, tête en bas pour décoller les racines, on gagne souvent une journée de fraîcheur sans une goutte d’eau.

Quand ce brossage ne suffit plus à alléger les racines, un shampoing sec végétal peut prendre le relais. Il s’agit d’un mélange de poudres absorbantes qui capture le gras par action capillaire :

2 cuillères à soupe de fécule de maïs (Maïzena)

1 cuillère à café de cacao en poudre non sucré pour les cheveux foncés

On dépose un peu de poudre sur les racines, on laisse agir cinq minutes, puis on brosse, tête en bas, pour retirer l’excédent. Les racines sont plus légères, les longueurs gagnent en texture, de quoi repousser encore un shampoing.

Hygiène de vie et shampoing doux : le duo discret qui régule le cuir chevelu

Pour les jours de lavage, mieux vaut choisir un shampoing doux, sans tensioactifs sulfatés, à la composition simple. Des bases lavantes délicates, avec par exemple de l’aloe vera ou des huiles végétales légères, nettoient sans décaper et permettent au cuir chevelu de se calmer entre deux douches.

Reste l’intérieur : La santé du cheveu est le reflet direct de notre état général. Trop de sucres et de graisses, ajouté au stress, stimule les glandes sébacées. Mieux manger, respirer et masser son cuir chevelu aide les racines à regraisser moins vite.