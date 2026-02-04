Talons fendillés, pieds qui accrochent les draps : cette crème maison prête en 5 min agit dès la première semaine

Talons qui accrochent les draps, gêne à chaque pas : l’hiver malmène vos pieds. Cette crème maison pour talons fendillés, prête en 5 minutes, change la donne.

Il est tard, vous vous glissez sous la couette et vos talons accrochent les draps : la peau tire, râpe, difficile d’oublier ces pieds secs. Avec le froid, le chauffage et les journées passées dans des chaussures fermées, les talons se crevassent et laissent parfois une gêne à chaque pas.

Face aux tubes qui promettent des « pieds de bébé » sans toujours tenir parole, beaucoup cherchent une alternative plus douce et moins chargée en ingrédients obscurs. Une crème maison pour talons fendillés, prête en cinq minutes avec trois ingrédients bruts, peut transformer ce calvaire en simple routine du soir.

Talons fendillés : ce que subissent vraiment vos pieds tout l’hiver

Toute la journée, les pieds portent le poids du corps dans des chaussures parfois peu adaptées. Froid, chauffage, douches très chaudes, savons agressifs ou chaussettes synthétiques dessèchent la peau. Dans ces conditions, « sous l’effet de la pression et du manque d’hydratation, de petites fissures peuvent apparaître au niveau du talon », explique Fabien Beuzon, podologue et membre de l’Union Française pour la Santé du Pied, au média Femme Actuelle.

Le spécialiste alerte aussi sur les claquettes et mules sans maintien. Il résume : « La répartition des charges est inégale et se concentre sur la partie postérieure de la chaussure qui vient claquer sur le pied. Cela ‘écrase’ les cellules ce qui entraîne la production de kératine (corne) ou encore de fissures. Celles-ci peuvent également être liées à un problème d’hypertranspiration ou encore à la prise de certains traitements ». Et « quand elle devient douloureuse, c’est le signe qu’elle a atteint le derme qui, lui, est innervé. Il s’agit alors d’une crevasse. Mieux vaut consulter un podologue ».

Crème maison talons fendillés : le trio karité, coco, menthe en 5 minutes

Au rayon crèmes spécialisées, les promesses de réparation express s’accompagnent souvent de silicones, parfums synthétiques et conservateurs, pour un effet surtout superficiel. Avec une crème maison talons fendillés, le pari est tout autre grâce à trois ingrédients simples, à faire fondre ensemble en quelques minutes :

20 g de beurre de karité

15 g d’ huile de coco vierge

vierge 3 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée (facultative, déconseillée aux femmes enceintes ou allaitantes et aux enfants de moins de 6 ans)

Le beurre de karité nourrit et assouplit, l’huile de coco ramollit la corne sans trop graisser, la menthe stimule la microcirculation et parfume. Pour Fabien Beuzon, « Des crèmes spécifiques existent. Utilisées pendant une semaine, elles sont très efficaces », si l’on garde « une hydratation quotidienne le soir avant de dormir avec une crème spécial pied, à base de beurre de karité, de miel… ». « La nuit, les cellules du corps et de la peau se régénèrent », rappelle le podologue ; cette recette maison suit cette logique.

Application de la crème maison : le rituel express pour des talons lisses

Le soir, après la douche, prélevez une noisette de baume, faites-la fondre entre vos mains puis massez talons et plante des pieds pendant quelques minutes. Enfilées ensuite, des chaussettes épaisses en coton gardent la chaleur et aident à retrouver des talons plus souples dès la première semaine.

Un gommage doux au sucre ou au marc de café, une pierre ponce légère et des chaussures qui maintiennent le talon complètent ce soin déchet limité.