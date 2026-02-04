"Se résoudre aux adieux", Philippe Besson

Sortez vos mouchoirs les filles, Philippe Besson is back avec un nouveau roman vraiment (très) poignant !

Se résoudre aux adieuxPhilippe Besson, éditions JulliardPrix éditeur : 17,10 euros

» J’ai décidé de t’écrire, plutôt que rien. Plutôt que rester là, comme ça, dans le silence. « Ainsi commence le dernier livre de Philippe Besson : Se résoudre aux adieux. Et quelques pages plus loin…

« Qui sait si, en parlant, je ne vais pas me délester de la douleur entassée ? Un peu »

Abandonnée par l’homme qu’elle aime et qui l’a quittée, Louise s’exile, tour à tour à la Havane, New York et Venise… Des villes encombrées de souvenirs qui vont l’obliger à se remémorer le passé dans la solitude.

Carnet de route d’une femme blessée

A la Havane, où elle est d’abord venue chercher le soleil et le décalage avec Paris, Louise se promène, empêchée par une fatigue immense et tenue par le chagrin.

A New York, elle observe blessée, le cimetière peuplé de fantômes qu’est Ground Zéro. « Je n’ai pas été capable de rester longtemps, j’ai préféré me retirer. »

Le dos tourné à l’avenir, elle s’abandonne à Venise comme dans une cité irréelle « absolument inventée, un défi au bon sens autant qu’à l’imagination, un lieu fictif, un décor de théâtre, une farce ».

Elle a adoré

Encore une fois, Philippe Besson explore le processus de l’oubli en abordant les sujets qui l’obsèdent : l’exil, la solitude, le manque… Des sujets forts qui sont traités avec une grande justesse dans le choix des mots. Un texte magnifique !

Le site de Philippe Besson : http://www.philippebesson.com