Apple iPhone : un mythe devenu réalité !

L'avènement du petit dernier d'Apple fait l'effet d'une bombe dans le monde du High Tech. Enormément attendu par les adorateurs de la firme à la pomme, va-t-il tenir toutes ses promesses ?

FICHE TECHNIQUE :Caractéristiques : Quadri ande GSM, GPRS, Edge, Wi-Fi, Bluetooth, écran tactile de 8 cm de diagonale, 4 ou 8 Go de capacité, capteur 2 mégapixels, système d’exploitation Mac OS X Mobile, poids de 135 gPrix : entre 500 et 700 eurosDisponibilité : fin 2007 pour l’Europe

Après l’énorme succès de l’iPod, Apple cherchait à rebondir. C’est chose faite, avec l’annonce du lancement de l’Iphone. Disponible avant la fin de l’année 2007, ce véritable petit bijou bénéficie du design cher à Apple. La sobriété de ses lignes épurées va à coup sur vous séduire. Ce véritable appareil tout-en-un combine les fonctions d’un téléphone, d’un baladeur MP3 (4 ou 8 Go), d’un appareil photo numérique (capteur à 2 mégapixels)…

Le must :

Les touches d’appel sont remplacées par un vaste écran tactile de 8 cm de diagonale, et le rétroéclairage varie automatiquement en fonction de la luminosité. Ce véritable concentré de technologie fait vraiment tout et cela avec de la classe ! Mais comme souvent l’excellence à un prix : entre 500 et 700 euros selon la capacité choisie.