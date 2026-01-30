Angela's Eyes : regardez-la dans les yeux

Depuis le 14 janvier, nous avons une nouvelle copine. Son prénom ? Angela, l'héroïne d'une nouvelle série : Angela's Eyes. Et vous savez quoi ? Impossible de lui mentir, elle le découvre aussitôt. Génial, non ?

C'est quoi ?"Angela est un véritable détecteur de mensonges. Confrontées très jeunes aux activités troubles de ses parents, la jeune femme sait déceler, avec précision, les signes qui nous trahissent lorsque nous mentons. Un don très utile dans l'exercice de sa profession (agent du FBI) mais qui peut se révéler plus problématique dans sa vie privée." Ca met l'eau à la bouche, pas vrai ?

C'est où ?Sur TF1, le dimanche, à 14h15. Aux USA, Angela's eyes a été diffusé l'été dernier sur Lifetime, LA chaîne des femmes américaines.

C'est qui ?Le rôle d'Angela est tenu par Abigail Spencer. Cette jeune actrice de 25 ans, n'est pas franchement très connue chez nous. Son C.V. ne compte que quelques apparitions dans d'autres séries comme Les Experts, Killer Instinct ou Gilmore Girls. Abigail a débuté dans All my Children, un soap-opera très célèbre aux Etats-Unis.

C'est bien ?Même si cette série ne révolutionne pas le genre policier, elle est plutôt sympa à regarder. Angela est jolie, intelligente et impulsive. Tout nous, quoi ! Sa méfiance, en amour et en amitié, la rend attachante. Par contre, je vais être franche : ne vous attachez pas trop à elle si vous ne voulez pas souffrir. Pourquoi ? Parce que Lifetime a annoncé récemment qu' Angela's eyes ne compterait que 13 épisodes. En clair, il n'y aura pas de deuxième saison. Et ça je vous promet que ce n'est pas un mensonge...

Annaïck F.