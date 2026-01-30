R.I.S : Retour des "Experts Paris ", sur TF1

Officiellement, R.I.S est une adaptation de la série italienne"RIS - Delitti Imperfett".Mais ne nous mentons pas : R.I.S ressemble beaucoup à C.S.I, les Experts américains.Las vegas, Miami et Manhattan confondus. D'où son surnom des" Experts Paris ".

Quand le regarder ?Tous les jeudisTF120h50

Saison 1 : petit rappel

L'histoire :Marc Venturi et son équipe de la police scientifique (Hugo, Nathalie, Julie, Malik et Alessandra) reconstituent et résolvent des scènes de crimes. Durant les huits épisodes de cette saison, un " serial bombeur " accumule les attentats et donne du fil à retordre à nos héros.Le succèsL'an dernier, R.I.S a rassemblé 10 millions de téléspectateurs, en moyenne. Un vrai carton ! Autant dire que la seconde saison était attendue par ses fans.

Saison 2 : dans le vif du sujet

Une intrigue qui tient en haleineA la fin de la première saison, Marc Venturi retrouvait l'alliance de sa femme, décédée dans un attentat, plusieurs années auparavant. Dans cette nouvelle saison, autant dire que Marc va utiliser tout son laboratoire pour la faire parler, cette bague ! Ces nouveaux épisodes -12 au total - vont vite faire planer un doute sur la mort réelle de sa chère et tendre. Tiens tiens, on se croirait dans Alias...Une promesse alléchanteTF1 nous assure que cette seconde saison va se recentrer sur les personnages et leurs liens. C'est vrai que dans la saison 1, il était plus question de boulot que de vie privée. Entre les enquêtes et le poseur de bombes fou, pas le temps pour les sentiments ! L'équipe de Venturi ayant réglé son compte au terroriste, nous allons enfin en savoir plus sur Marc, sa femme mais aussi sur Julie et son passé douloureux ou encore sur l'histoire de Malik avec Cécile, la fille de Hugo. Le tout avec un groupe plus soudé. A vous de juger maintenant !