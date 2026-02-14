Décoratrice : ces 5 nouveautés La Redoute Intérieurs font vibrer tous mes clients, vous allez vouloir les copier

Depuis janvier 2026, une décoratrice glisse toujours 5 nouveautés La Redoute Intérieurs dans les salons et chambres qu’elle rénove. Ce détail change tout… mais lequel choisir en premier ?

Lorsque cette décoratrice d’intérieur pousse la porte de ses clients en février, le décor est souvent le même : canapé bien choisi, meubles corrects, mais une atmosphère molle, presque grise. Ils n’osent pas tout changer, cherchent juste ce petit quelque chose qui ferait enfin vibrer leur salon ou leur chambre.

Depuis janvier, elle s’appuie sur cinq nouveautés La Redoute Intérieurs pour apporter ce détail manquant qui finalise la décoration sans bouleverser le budget. Cinq pièces seulement, intégrées systématiquement dans ses projets, qui transforment un intérieur un peu triste en lieu chaleureux. Le plus surprenant, c’est la rapidité du résultat.

Pourquoi ces 5 nouveautés La Redoute Intérieurs 2026 changent l’ambiance

La collection printemps-été 2026 de La Redoute Intérieurs affiche un ton résolument optimiste, avec un jaune solaire omniprésent, des inspirations années 70 et des matières très texturées. Autour des univers Casa del Sol, Trendy Vintage ou French Country, la marque mise sur des assises enveloppantes, des volumes arrondis et des reliefs qui accrochent la lumière.

Dans ce cadre, la décoratrice a identifié cinq pièces phares. Le fauteuil en tissu bouclette aux formes organiques installe aussitôt une zone cocooning. La table basse en noyer forme haricot casse les lignes trop strictes. Le tapis en laine et jute réchauffe le sol, la suspension XXL en fibres végétales adoucit la lumière, la parure de lit en gaze de coton apaise la chambre.

Une même philosophie : peu de pièces, beaucoup d’effet durable

Cette approche colle à la vision de Marie Noulez, directrice du style. Pour elle, « On meuble l’extérieur de la même manière qu’on prend soin de son intérieur. C’est un prolongement de son chez soi. », explique-t-elle dans un entretien au Journal de la Maison. La marque privilégie bois certifié FSC®, corde tressée ou métal laqué, des matières pensées pour traverser les saisons.

La chilienne Valeria en acacia à imprimé fleuri est par exemple pensée comme « le nouveau spot préféré pour chiller », raconte sa designer Juliette Pagnoux. La table de jardin Douve suit la même idée : « Nous avons imaginé une version spécialement pensée pour vos espaces extérieurs. Son design reste fidèle à l’esprit d’origine. », précise Adrien Edel. Quand Marie Noulez liste « le parasol, la chilienne, les jardinières, les coussins et les tapis outdoor. », la décoratrice transpose ce principe aux fauteuils, tapis, suspensions et parures de lit.

Comment ces 5 nouveautés La Redoute Intérieurs sont utilisées chez les clients

Sur le terrain, la méthode est simple. Dans un salon de 18 m² au carrelage un peu froid, le tapis laine-jute vient d’abord dessiner le coin canapé et absorber les bruits. La table basse haricot en noyer adoucit ensuite un duo canapé-meuble TV trop rigide, pendant qu’un fauteuil bouclette crée une vraie place de lecture.

Même logique dans la salle à manger où une suspension XXL en fibres végétales remplace un plafonnier trop cru, ou dans la chambre, métamorphosée par une parure en gaze de coton lavé vert sauge ou ocre. Pour les clients, ces ajouts deviennent une sorte de mini-ordonnance déco :

Carrelage froid et salon qui résonne → tapis laine et jute.

Pièce trop stricte, lignes droites partout → table haricot et fauteuil bouclette.

Chambre correcte mais sans âme → parure de lit en gaze de coton.