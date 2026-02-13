Douche : arrêtez de laisser couler l’eau froide, cette idée de génie IKEA à 6,99 € fait baisser la facture sans travaux

À chaque début de douche, des litres d’eau froide partent au siphon sans servir. IKEA mise sur un simple seau BERGVATTNET pour transformer ce réflexe en économie.

Attendre que l’eau devienne chaude en regardant des litres filer dans le siphon, beaucoup connaissent la scène. À force de factures qui grimpent et d’épisodes de sécheresse, cette petite habitude dérange de plus en plus : l’objectif devient clair, « ne plus laisser couler l’eau froide pour rien ».

La salle de bain concentre déjà une grosse part de la consommation d’eau : une douche utilise en moyenne 40 à 60 litres, contre 120 à 200 litres pour un bain. Mais l’eau froide gaspillée au démarrage échappait encore aux compteurs. Pour y répondre, IKEA a lancé la collection BERGVATTNET, dont un seau de douche malin, sans travaux ni bricolage compliqué.

Eau froide sous la douche : un gâchis d’eau potable qui se répète tous les matins

L’hiver, l’eau parcourt des canalisations glacées avant d’arriver au pommeau : elle met plus de temps à chauffer, et plusieurs litres partent alors aux égouts sans avoir servi. Cette eau reste pourtant propre, traitée et payée, ce qui en fait un non-sens à la fois écologique et économique quand on multiplie le geste par tous les membres du foyer et toutes les douches de l’année.

Plutôt que de miser sur des systèmes lourds de recyclage, la marque adopte une logique de petits gestes faciles. « Ils s’efforcent de rendre la vie quotidienne plus durable pour un grand nombre de personnes, en offrant des solutions pratiques et surtout abordables », explique IKEA. Dans la salle de bain, cette promesse prend une forme très concrète avec le seau de douche IKEA BERGVATTNET.

BERGVATTNET : le seau de douche IKEA à 6,99 € qui récupère l’eau froide sans rien casser

Conçu par la designer Hanna-Kaarina Heikkilä, BERGVATTNET est un seau de 8 litres à forme angulaire qui se cale dans un coin de douche ou de baignoire pour ne pas encombrer l’espace. Sa poignée solide facilite le transport une fois rempli, et son bec verseur précis évite les éclaboussures au moment de vider l’eau. Le couvercle intègre une tablette amovible qui sert d’étagère pour savon et accessoires, tandis que couvercle et poignée contiennent au moins 20 % de polypropylène recyclé. En rayon Outlet, il est affiché 6,99 € au lieu de 9,99 €, soit environ 30 % de remise.

Avec ses 8 litres, un seau plein représente déjà des usages très concrets au quotidien. Dans la pratique, un seau plein sert par exemple à :

alimenter l’équivalent d’environ trois petites chasses d’eau,

arroser les plantes d’intérieur,

préparer l’eau de lavage des sols ou remplir le fer à repasser.

Les avis en ligne lui attribuent une note autour de 4,5 sur 5, saluant sa praticité, sa solidité et son faible encombrement. Quelques utilisateurs jugent la capacité un peu limite quand la douche met très longtemps à chauffer, ou trouvent que sa forme ne convient pas à certains receveurs, mais le prix reste souvent cité comme argument décisif.

Déviateur de douche et embout ÅBÄCKEN : l’idée de génie IKEA poussée encore plus loin

Pour ceux qui veulent automatiser le geste, le déviateur de douche BERGVATTNET se visse sur un mitigeur existant et fonctionne de pair avec le seau. Tant que l’eau reste en dessous d’environ 25 °C, elle est envoyée par un tuyau directement dans le seau ; autour de 32 °C, le flux bascule vers la douchette. Le système peut être désactivé manuellement, et l’ensemble forme un duo simple : la douche chauffe, le seau se remplit, puis l’eau récupérée sert aux toilettes ou au ménage.

IKEA rappelle aussi des gestes complémentaires : privilégier la douche au bain, récupérer l’eau froide pour les plantes, ou encore équiper le lavabo de l’embout ÅBÄCKEN, qui peut réduire jusqu’à 95 % la consommation du robinet. Dans une salle de bain, quelques accessoires bien choisis suffisent alors à transformer chaque démarrage de douche en réserve d’eau utile plutôt qu’en eau perdue.